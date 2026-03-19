Zoran Savić: "Ostoja Mijailović trebalo da ponudi Željku Obradoviću ugovor na još dvije godine"

Bivši sportski direktor Partizana Zoran Savić vjeruje da je mogao da se izbjegne odlazak Željka Obradovića iz kluba, uprkos tome što je podnio ostavku.

Bivši košarkaš i sportski direktor Partizana Zoran Savić ispričao je u intervjuu za "Sport Klub" kako je izgledao njegov i odlazak Željka Obradovića iz kluba u decembru poslije poraza od Panatinaikosa, čime je dao nove detalje košarkaškog "zemljotresa" godine u Evroligi.

"Ja mu kažem, Ostoja, trebalo je da uradiš samo jednu stvar. Da dođeš, da se vidiš sa Željkom. Ti se nisi vidio s njim, a obojica ste bili u Atini, ja sam otišao za Barselonu. Obojica su bili u Atini. Da se vidiš s njim, da popričaš i da hitno sazoveš Upravni odbor. Na Upravnom odboru kažeš moj prijedlog je da Željku Obradoviću ponudim dvije godine ugovor. E to ti je način da kažeš ja vjerujem u to što trener radi", kazao je Zoran Savić.

"Svaki čovjek i svako od nas hoće da mu možda neko potvrdi malo da vjeruje u njega za ono što radi. Što se u ovom slučaju nije desilo. Znači, prva stvar je bila za dva minuta hvala. Ako može da stavimo neopozivu ostavku? Neopoziva ostavka po meni je nepotrebna. Nepotrebna sigurno, jer Željko ako je odlučio da neće da ostane, neće da ostane", dodaje Savić.

Kao što je poznato, glavna tema odlaska Željka Obradovića o kojoj se pričalo bilo je da ga "igrači ne slušaju", što Savić tvrdi da nije moguće da se desi.

"Ne može niko da priča da Željko Obradović ne kontroliše ekipu. To je nemoguće. Željko Obradović je trener koji najbolje kontroliše tim svoj u koji vjeruje. Kad je teško karakterni igrač povuče čitav tim i taj će tim da se digne. Imaš neke koji potonu. Imali smo jedan ogroman problem da je lider ekipe, Karlik, on je i spiritualni lider i bio je povrijeđen. Jednostavno, tada nismo mogli da nađemo neku igru, ali to ne znači da je ne bi našli. Ja lično mislim da bi sigurno igrali bolje nego što smo izgledali u tom nekom momentu", uvjerava bivši sportski direktor Partizana.

"Nisam htio da ćutim ni za Zvezdu"

"Prve dvije sezone su bile primjer kako klub treba da funkcioniše. Poslije toga najveći problemi su bili kada su Željku isticali ugovori. Prvi put je bilo teži nego ovaj sad. Imali smo pritiske da uđe u Malu dvoranu Arene. Željko i ja smo bili članovi Izvršnog odbora i na sastanku nam je Ostoja rekao da glasamo da pustimo Crvenu zvezdu u Malu arenu, da podijelimo sate u njoj. Tražilo se da podijelimo dvoranu koju plaćamo na vrijeme, iako Zvezdi to nije bilo o glavu, jer je imala Pionir na raspolaganju. Rekao sam samo: 'Ako ćete da glasate da pustimo Zvezdu da uđe u Malu arenu, a to nam je jedina pozitiva u ovom trenutku, jer su nam tu sve mlađe kategorije, odmah ću dati ostavku'. Nisam htio da ćutim, jer nikada nismo stali otvoreno u odbranu kluba. Partizan kao institucija nikada nije stao u odbranu kluba, stalno smo se povlačili iz ovih ili onih razloga. Na kraju nismo ni glasali, ostalo je tako, kako je. To je bio neki momenat kada se nešto između nas desilo. Takav sam tip koji voli da kaže u lice ljudima sve što misli. Jer, to nije bio način kako se vodi klub, ne smijemo da se povlačimo stalno, na napade, na ovo i ono. Trebalo je milion puta da reagujemo na neistine o Željku i drugim stvarima. Vjerujem da je Željko takođe bio nezadovoljan i tim stvarima, progutao je dosta toga kako bi ostao u klubu. Ali je došlo do granice, kada više nije moglo. Da sam se ja pitao, mi bismo ušli u verbalni rat sa svima, jer moraš da zaštitiš klub. Protiv nas je sve bilo dozvoljeno. Mogli ste da pozovete igrača u policiju da daje izjave, da nestane snimak tuče (Naneli i Lazarević pr. au)...", rekao je Zoran Savić.

"Mnogo smo se kao klub ogriješili o Nanelija, jer svi bismo reagovali isto. Tuča se desila tako, da ja to nikad nisam vidio u životu. Moglo je da se uradi tako da ništa ne izađe, ali jeste i znamo zašto je tako. To su stvari koje mi kao klub ne možemo da se pravimo da se nisu desile, kad jesu. Nikada nismo zaštitili klub. Ostoja kroz izjave koje daje ovih dana, nije shvatio do kraja...".

"Dvije stvari su osnova svakog kluba - navijači i ekipa. Moraš da podržiš ekipu, bila dobra ili loša. Pa, mijenjaj stvari kada za to dođe vrijeme. Neko sam ko smatra da treba dovoditi pojačanja tokom sezone, kako se ekipa ne bi opuštala, da bi znali da nisu nezamjenjivi. Ostojina izjava da navijači nisu bitni... Najbitniji su! U ovom slučaju navijači donose nenormalno veliki budžet, koji je iznosio 13.000.000 evra kroz karte. Taj budžet je dolazio najvećim dijelom od navijača. Kada sam pričao u Barseloni koliko para su davali navijači Partizana za sezonske karte, oni nisu mogli da vjeruju. To su nenormalne pare, čak i za Nivo 400. U Barseloni da je tako nešto izjavio predsjednik kluba ili Real Madrida, da navijači nisu toliko bitni, oni bi na sljedećoj utakmici pokazali bijele maramice, što znači veliki protest. U Partizanu se dešava da odlazi trener koji je doveo Partizan tu gdje jeste, na način na koji je otišao, a na aerodromu ga čeka preko 10.000 ljudi i to moraš da ispoštuješ. Ne možeš da prihvatiš njegovu ostavku nakon 30 sekundi i onda još pitaš Željka može li da bude neopoziva ostavka. Tu se Željko otreznio. Znao sam kako će to da se završi".

Zašto Micić, Petrušev, Mirotić i Hezonja nisu u Partizanu?

Bivši košarkaš i sportski direktor Partizana Zoran Savić govorio je i kako su "propali" pregovori sa nekim od igrača koji su se spominjali da bi mogli da dođu u Humsku.

Za početak, krenuo je od kraja i neuspjelog potpisivanja Kamerona Pejna, malo prije nego što će Željko Obradović podnijeti ostavku: "U tom momentu je bilo. Bio je podložan s povredama i razgovarali smo o smanjenju ugovora. Karlik se povrijedio i morali smo da dovedemo nekog jeftinijeg pleja, kao i centra. Klub je živa stvar, pričali smo i sa Pejnom... Imali smo za njega neki budžet od 700.000, on nije pristao na to i želio je da ode u NBA. Na kraju je došao za 400-500.000 više. Igrače koje je Zvezda potpisala nuđeni su i nama. Svi žele sada da dođu ovdje i igraju u atmosferi o kojoj se priča. Partizan nije ni od 2017, ni od 2021. i neće ni sada da prestane da postoji. Mislim da ovo nije trebalo da se desi i smatram da ne postoji šansa da se vratim u Partizan, jer sam završio ciklus tu, ali smatram da je vrijeme da se kažu neke stvari kako jesu", rekao je Savić.

"Pitao sam Ostoju da kažu kojeg smo mi igrača doveli sa kojim je on razgovarao? Od Muse, Mirotića, Hezonje, Micića... Za Micića smo saznali na sastanku od Ostoje, gdje je on rekao da mu je ponudio 3.000.000. Željko nije mogao da vjeruje. Imaš situaciju da je tu igrač koji ti je najbolji od prošle godine - Karlik Džouns i potpisujemo igrača koji košta još 1.000.000 više Džabarija Parkera i sad imamo problem, a sa Micićem bi imali još veći. Mislim da nije normalno da takve stvari saznajemo na sastanku od Ostoje. Ne možeš da kažeš da Musa nije došao jer ga vrijeđaju na nacionalnoj osnovi, jer će to da rade još više. Nije ni tačno da zbog toga nije došao, već što je dobio za 1.000.000 veću ponudu. Isto i sa Hezonjom. Znaš da bi volio da dođe, ali znaš za koje pare igra i to u Realu. Moj prvi pokušaj da dovedem Lučića je bio kada sam došao, ali mi je Miško rekao da to nije realno", dodao je Savić.

Šta se desilo sa Mirotićem?

"Bili smo kod njega u kući u Crnoj Gori i stvarno je dao riječ, a to što nije došao su neke njegove stvari zbog kojih je promijenio razmišljanje. Imao je garantovani ugovor sa Barsom i sve je naplatio. Ponudili smo mu preko naših mogućnosti i mislili smo da bi mogao da nam da plus, ali se nije desilo. Sam je dao riječ i insistirao. Bio je kod njega predsjednik Monaka, kojem je rekao da će javiti za dan-dva. Nije htio ništa da potpisuje, jer bi u tom slučaju izgubio 22.600.000 bruto od Barselone", kazao je Savić.

Filip Petrušev?





"Rekao sam Ostoji da prvo ne može da priča sa agentom bez sportskog direktora. Nije istina da nisam htio da pričam sa Miškom. Da je u interesu Partizana, pričao bih i sa gorim ljudima. Malo ih je, ali ako je u interesu kluba. Ostoji je odgovaralo da priča sa njim direktno. Miško zaboravlja neke stvari. Na razgovoru oko Petruševa su bili tu i Ostoja i Željko, a to je bilo kada smo potpisivali Anđušića. Tada Petrušev nije igrao u Efesu, a Miško je rekao imate dvije opcije "jedna je da ga pozajmite, a druga da ga otkupite od Efesa", znajući da sljedeće godine ima siguran odlazak u Filadelfiju, pa da imamo sigurnih 850 ili 870.000 obeštećenja. Bilo mi je logično da ga otkupimo od Mege, jer je pod ugovorom sa njima... Na kraju nije bilo istina da ima siguran ugovor sa Filadelfijom, tako da ni obeštećenje nije garantovano. Na kraju smo se Željko, Ostoja i ja usaglasil da nije normalno da uzimamo igrača od agentskog kluba", naglasio je Savić.

Mekinli Rajt?

"Amerikanca koji je otišao u Dubai, ja sam njega zvao direktno. Pitao sam ga da li će doći u Evropu, a on je rekao da neće i onda je poslije šest mjeseci otišao u Budućnost. Zvao sam Dragana Bokana i rekao mu da su dobili jednog od najboljih plejeva u Evropi. Nama ga nikad nije ponudio, jer je Partizan bio uvijek poslednja opcija. Uvijek smo bili projektovani da uzimamo igrače od 37 godina, koji nisu mogli nigdje. Htjeli so Lovernja prije, dok je bio povrijeđen u Žalgirisu. Cijena je bila 900.000 evra obje sezone i to ni blizu nismo mogli da platimo. Uzeli smo poslije toga Matijasa za manje para", rekao je Savić misleći o Mekinli-Rajtu, dok je posebno pričao i o Mišku Ražnatoviću.

