Skandal pred Svjetsko prvenstvo: Novinari zaboravili da isključe mikrofon i vrijeđali prvu zvijezdu tima

Novinari koji prate reprezentaciju Južne Koreje zaboravili su da isključe mikrofone i čuje se kako vrijeđaju Sona, kapitena ekipe.

Izvor: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo zvanično počinje u petak 11. juna i do 19. jula gledaćemo najbolje reprezentacije na planeti kako se bore za trofej. Jedna od njih je i reprezentacija Južne Koreje koju predvodi kapiten Hjung-Min Son. Najbolji igrač i prva zvijezda nacionalnog tima.

Tako je na treningu reprezentacije izbio skandal pošto su novinari zaboravili da je uključen mikrofon i čuli su se njihovi komentari i prozivke na njegov račun. Smetalo im je to što Son nije služio vojsku već je oslobođen. Bio je samo tri sedmice umjesto dvije godine jer je osvojio zlato na Azijskim igrama 2018. godine.

"Samo zato što je kapiten trči kao da je vojni kapetan", čuje se glas jednog novinara, dok drugi dobacuje "trči kao da služi vojsku".

Na kraju se čuje i komentar "Da li je zbog toga kapiten? Čak nije ni služio vojsku cijeli period".

Snimak je brzo postao viralan i na društvenim mrežama su milioni i milioni pregleda. Mahom su komentari koji osuđuju ovakvo ponašanje novinara.

| A los reporteros coreanos se les olvidó apagar el micrófono y fueron grabados criticando a Son por no haber completado el servicio militar.



En Corea el servicio militar dura casi 2 años, pero Son solo hizo 3 semanas de básico tras ganar el oro en los Asiáticos 2018. pic.twitter.com/ewwN0fB7Qq — Sergio (@Seergiot3ck)June 9, 2026

Ubrzo je objavljen novi snimak na kom se ne čuju ti sporni dijelovi, dok su sa korejske televizije opravdali to objašnjenjem "da su se čuli komentari nepoznatih osoba koje su bile u blizini". Ali, navijači ne vjeruju u to objašnjenje, što je izazvalo dodatnu buru.

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