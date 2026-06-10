Crvena zvezda i Partizan ušli u trku za centra: Zver iz Turske na pragu Beograda

Beogradski večiti rivali zagrizli su za igrača Bahčešehira.
Crvena zvezda i Partizan ni ove sezone nisu uspeli da ostvare zapaženiji uspjeh u Evroligi, pa su ovog ljeta i te kako aktivni na košarkaškoj pijaci. Mnoga imena se dovode u vezu sa beogradskim "vječitim", a kako prenosi "Sportklub", za oko im je zapao isti igrač.
Navodno je u pitanju, Trevion Vilijams, 25-godišnji centar istanbulskog Bahčešehira. Osim srpskih klubova, ima još zainteresovanih i za sada nema konkretnijih informacija o pregovorima.
Razlog za to je što je Vilijams trenutno fokusiran na završnicu turskog prvenstva, pošto je u u toku polufinalna serija između Bahčešeira i Bešiktaša.
Amerikanac ima dvije sezone evroligaškog iskustva, pošto je 2024. godine stigao u Albu, a prošle sezone je nosi dres Makabija iz Tel Aviva. U Evropu je stigao preko Ulma,a prethodno je nastupao u NCAA. Nije iznenađujuće što je ove sezone privukao veliko interesovanje klubova koji se takmiče u eliti, pošto prosječno bilježi 11,1 poen i 8,6 skokova na 21 utakmici Evrokupa.
Šta treba Zvezdi i Partizanu?
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Crvena zvezda na poziciji centra ima sigurnog Ebuku Izundua koji je usred sezone produžio ugovor, dok je neizvjesno šta će biti sa ostalim igračima na visokim pozicijama. Spekuliše se o odlasku Džoela Bolomboja koji je propustio više od pola sezone zbog teške povrede, a isto je i sa Hasijelom Riverom koji nije imao pretjerano ubjedljive partije po povratku na teren. Još uvijek je nejasan status Donatasa Motiejunasa i Uroša Plavšića.
Što se tiče Partizana i kod njih je situacija nejasna. Žofri Lovernj je tek stigao i vidjećemo koliko može u poznim godinama igračke karijere, dok se očekuje da Tonje Džekiri produži ugovor. Sa Brunom Fernandom je drugačija situacija i ne bi bilo iznenađenje da napusti Humsku.