logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda i Partizan ušli u trku za centra: Zver iz Turske na pragu Beograda

Crvena zvezda i Partizan ušli u trku za centra: Zver iz Turske na pragu Beograda

Autori Goran Arbutina Autori košarka
0

Beogradski večiti rivali zagrizli su za igrača Bahčešehira.

Zvezda i Partizan žele Treviona Vilijamsa Izvor: Cemal Yurttas / AFP / Profimedia

Crvena zvezda i Partizan ni ove sezone nisu uspeli da ostvare zapaženiji uspjeh u Evroligi, pa su ovog ljeta i te kako aktivni na košarkaškoj pijaci. Mnoga imena se dovode u vezu sa beogradskim "vječitim", a kako prenosi "Sportklub", za oko im je zapao isti igrač.

Navodno je u pitanju, Trevion Vilijams, 25-godišnji centar istanbulskog Bahčešehira. Osim srpskih klubova, ima još zainteresovanih i za sada nema konkretnijih informacija o pregovorima.

Razlog za to je što je Vilijams trenutno fokusiran na završnicu turskog prvenstva, pošto je u u toku polufinalna serija između Bahčešeira i Bešiktaša.

Amerikanac ima dvije sezone evroligaškog iskustva, pošto je 2024. godine stigao u Albu, a prošle sezone je nosi dres Makabija iz Tel Aviva. U Evropu je stigao preko Ulma,a prethodno je nastupao u NCAA. Nije iznenađujuće što je ove sezone privukao veliko interesovanje klubova koji se takmiče u eliti, pošto prosječno bilježi 11,1 poen i 8,6 skokova na 21 utakmici Evrokupa. 

Šta treba Zvezdi i Partizanu?

Crvena zvezda na poziciji centra ima sigurnog Ebuku Izundua koji je usred sezone produžio ugovor, dok je neizvjesno šta će biti sa ostalim igračima na visokim pozicijama. Spekuliše se o odlasku Džoela Bolomboja koji je propustio više od pola sezone zbog teške povrede, a isto je i sa Hasijelom Riverom koji nije imao pretjerano ubjedljive partije po povratku na teren. Još uvijek je nejasan status Donatasa Motiejunasa i Uroša Plavšića.

Što se tiče Partizana i kod njih je situacija nejasna. Žofri Lovernj je tek stigao i vidjećemo koliko može u poznim godinama igračke karijere, dok se očekuje da Tonje Džekiri produži ugovor. Sa Brunom Fernandom je drugačija situacija i ne bi bilo iznenađenje da napusti Humsku.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC