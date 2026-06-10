Beogradski večiti rivali zagrizli su za igrača Bahčešehira.

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Crvena zvezda i Partizan ni ove sezone nisu uspeli da ostvare zapaženiji uspjeh u Evroligi, pa su ovog ljeta i te kako aktivni na košarkaškoj pijaci. Mnoga imena se dovode u vezu sa beogradskim "vječitim", a kako prenosi "Sportklub", za oko im je zapao isti igrač.

Navodno je u pitanju, Trevion Vilijams, 25-godišnji centar istanbulskog Bahčešehira. Osim srpskih klubova, ima još zainteresovanih i za sada nema konkretnijih informacija o pregovorima.

Razlog za to je što je Vilijams trenutno fokusiran na završnicu turskog prvenstva, pošto je u u toku polufinalna serija između Bahčešeira i Bešiktaša.

Amerikanac ima dvije sezone evroligaškog iskustva, pošto je 2024. godine stigao u Albu, a prošle sezone je nosi dres Makabija iz Tel Aviva. U Evropu je stigao preko Ulma,a prethodno je nastupao u NCAA. Nije iznenađujuće što je ove sezone privukao veliko interesovanje klubova koji se takmiče u eliti, pošto prosječno bilježi 11,1 poen i 8,6 skokova na 21 utakmici Evrokupa.

Šta treba Zvezdi i Partizanu?

Vidi opis Crvena zvezda i Partizan ušli u trku za centra: Zver iz Turske na pragu Beograda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda na poziciji centra ima sigurnog Ebuku Izundua koji je usred sezone produžio ugovor, dok je neizvjesno šta će biti sa ostalim igračima na visokim pozicijama. Spekuliše se o odlasku Džoela Bolomboja koji je propustio više od pola sezone zbog teške povrede, a isto je i sa Hasijelom Riverom koji nije imao pretjerano ubjedljive partije po povratku na teren. Još uvijek je nejasan status Donatasa Motiejunasa i Uroša Plavšića.

Što se tiče Partizana i kod njih je situacija nejasna. Žofri Lovernj je tek stigao i vidjećemo koliko može u poznim godinama igračke karijere, dok se očekuje da Tonje Džekiri produži ugovor. Sa Brunom Fernandom je drugačija situacija i ne bi bilo iznenađenje da napusti Humsku.