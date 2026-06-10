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"Serena, zašto si se vratila iz penzije?": Amerikanka otkrila zašto opet igra tenis sa 44 godine

"Serena, zašto si se vratila iz penzije?": Amerikanka otkrila zašto opet igra tenis sa 44 godine

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Serena Vilijams bila je raspoložena za šalu dok je pričala o povratku na teren iz penzije i igranju sa 44 godine

Serena Vilijams otkrila zašto opet igra tenis sa 44 godine Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serena Vilijams vratila se na teren poslije četvorogodišnje pauze i to pobedom. U tandemu sa Viktorijom Mboko igra dublove na turniru u Kvinsu i tamo su pobedile Nikol Meličar Martinez i Erin Rutlif (7:6, 6:2). Posle meča je jedno od glavnih pitanja bilo upravo to - zašto se vratila na teren sa 44 godine?

"Ne znam zašto, nisam imala ništa pametnije da radim, sjedila sam kući. Djeca su u školi i onda sam pomislila zašto da ne. Nikada prije nisam igrala ovdje, pošto je turnir za muškarce, ali je lepo igrati na ovakvom turniru. Stvarno je lijepo", počela je Serena.

Igra u tandemu sa Kanađankom koja je 25 godina mlađa od nje, a u četvrtfinalu će im rivalke biti Lejla Fernandez i Lora Zigmund.

"Bilo je baš zabavno, uživala sam sa Viki. Ona je držala tim, igrala sjajno u važnim poenima. Nikada nismo igrale zajedno, ali sam se osjećala tako prirodno", dodala je Serena.

Tagovi

Serena Vilijams Tenis

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