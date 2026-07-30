Stojačić "kralj basketa", Srbi okupirali vrh: Ovo nije slučajnost

Basketaši Srbije i dalje su u svjetskom vrhu, na listi prvih pet igrača čak trojica Orlova nalaze se u elitnom društvu.

Izvor: Frank Franklin II/AP

Srbija i dalje potvrđuje da je svjetska sila u basketu 3x3, a najbolji dokaz za to nalazi se na vrhu FIBA rang liste. Čak trojica srpskih igrača nalaze se među pet najboljih basketaša planete, što još jednom pokazuje kvalitet domaće scene.

Lider svjetskog poretka je Strahinja Stojačić, aktuelni šampion koji godinama dominira ovom disciplinom. Uz njega, u samom vrhu su i njegovi saigrači iz ekipe Uba - Nenad Nerandžić i Marko Branković, dok su jedini koji su uspjeli da se umiješaju među srpske igrače Holanđanin Vorti de Jong i Amerikanac Henri Karuzo.

Uspjeh pojedinaca prati i sjajne rezultate ekipe Uba, koja i ove sezone nastavlja da bude jedan od najjačih timova na FIBA 3x3 World Touru. Srpski predstavnik osvojio je turnire u Čengduu i Marseju, a uz to je stigao do tri treća mjesta u Uconomiji, Zadru i Amsterdamu.

Ub predvodi Stojačić, koji svojim partijama još jednom opravdava status najboljeg igrača svijeta. Iskustvo, mirnoća u završnicama i sposobnost da preuzme odgovornost kada je najpotrebnije ostaju najveće oružje srpskog šampiona, koji i dalje predstavlja metu koju svi žele da savladaju.

Odmah iza Uba nalazi se još jedan srpski tim - novosadski Liman. Ekipa koja je ove sezone slavila u Uconomiji i Ulanbatoru dodatno potvrđuje koliko je jaka konkurencija među srpskim predstavnicima na svjetskoj sceni.

Ub će naredni izazov imati u Atini od 31. jula do 1. avgusta, dok Liman očekuje turnir u mongolskom Darkanu 1. i 2. avgusta.

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