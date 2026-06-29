Cijeli svijet priča o srpskom basketašu: Milivojević MVP i junak istorijskog finala

Basketaši Limana ispisali su istoriju, a Stefan Milivojević bio je lider tima.

Izvor: MN PRESS

Srpski basketaši nastavljaju da pišu istoriju, kako u reprezentaciji tako i u klubovima. Liman je postao prvi tim koji je u sezoni 2026 osvojio dva turnira FIBA 3x3 Svjetskog tura, pošto je u dramatičnom finalu turnira u Ulan Batoru poslije produžetka savladao istoimeni domaći tim 17:15.

Predvođen MVP-jem turnira Stefanom Milivojevićem, srpski tim još jednom je potvrdio zašto se nalazi među najboljim ekipama na profesionalnoj 3x3 sceni, dodavši trofej iz Ulan Batora tituli osvojenoj ranije ove sezone u Ucunomiji. U timu iz Novog Sada našao se i reprezentativac Srbije Andreja Milutinović, koji se poslije košarkaške karijere može pohvaliti velikim uspjesima i u bratskom sportu.

Izvor: Anusak Laowilas/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stefan Milivojević bio je fantastičan tokom čitavog turnira, a najbolje partije pružio je u nokaut fazi. U četvrtfinalu u kojem je Limana nad Šangajem postigao je 10 poena i predvodio srpski tim do trijumfa od 21:15. U završnici meča pogodio je dvije uzastopne dvojke i praktično riješio pitanje pobjednika.

Milivojević je sjajnu formu nastavio i u polufinalu, gdje je Liman savladao Dećing, još jedan kineski tim, rezultatom 22:18. Iako je Đorđe Simeunović bio najefikasniji sa 10 poena, Milivojević je još jednom bio ključan u odlučujućim momentima i pomogao svom timu da izbori plasman u finale. U finalu je srpski basketaš ponovo je zablistao. Meč je završio sa sedam poena, uključujući i dva odlučujuća koša u produžetku, kojima je konačno slomio otpor domaćina i donio Limanu drugu titulu na Svjetskom turu ove sezone.

Na kraju, Milivojević je proglašen za najkorisnijeg igrača turnira.

Konačan plasman:

Liman (Srbija)

Ulan Bator MMC Enerdži (Mongolija)

Dećing (Kina)

Tuluz (Francuska)

Šangaj (Kina)

Ub (Srbija)

Amsterdam Rabobank (Holandija)

Skajlajners (Njemačka)

Gargždai (Litvanija)

Šindžuku SS (Japan)

Sansar M Bank (Mongolija)

Ahen Der Štam (Njemačka)

Šta slijedi?

Liman napušta Mongoliju sa još jednim trofejem i sve jačim statusom glavnog favorita za sezonu 2026, pošto je postao prvi tim koji je ove godine osvojio dva turnira FIBA 3x3 Svjetskog tura. Naredna stanica ove turneje biće FIBA 3x3 turnir u Marseju, koji je na programu 4. i 5. jula.

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