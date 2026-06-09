Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je bronzanu medalju na FIBA Svjetskom prvenstvu u Varšavi, čime je nastavila tradiciju uspjeha.

Izvor: MONDO

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 vratila se iz Poljske sa novom medaljom oko vrata. Kontinuitet je nastavljen i na FIBA Svjetskom prvenstvu u Varšavi gdje je osvojena bronza pobjedom nad Francuskom, dok je malo falilo da se borimo i za zlato.

"Čestitam na velikom uspjehu i igračima i stručnom štabu. Ovo je deveta medalja, mislim da smo po tome najbolje plasirana zemlja, šest je zlatnih, dvije bronze, jedno srebro. Nijedna zemlja nema takav bilans, a ljudi iz FiBA kažu pioniri ovog sporta. Značajan podstrek, želimo da napravimo što bolje uslove", rekao je predjsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović obraćajući se danas na konferenciji za medije.

Vidi opis Basketaši se sa bronzom vratili u Srbiju: Čović podsjetio na riječi FIBA i devetu medalju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO Br. slika: 8 8 / 8

"Interesantno je da je sudija Vesković sudio muško finale, a žensko Mima Jovičin, što govori o kvalitetu ovoga puta u Srbiji. Reprezentaciji hvala na časnom, poštenom predstavljanju Srbije u basketu 3x3".

Selektor državnog tima Marko Ždero rekao je da je kontinuitet bitan, kao i ozbiljan pristup, tako da nema mnogo tajni u ovom sportu:

"Bitna stvar je da smo nastavili da donosimo medalje, ostaje žal za polufinalnom utakmicom, bili smo spremni da idemo do kraja. Od prvog dana, pobijedili smo Španiju, u grupi, šampiona. Potom Holandiju, žrijeb nam nije bio naklonjen, morali smo maksimalno da igramo. Na kraju Letonija... Hvala igračima, hvala stručnom štabu hvala Savezu jer su prepoznali da treba da se ulaže u ovaj sport. Čekaju nas takmičenja u mladim kategorijama, to je put kojim treba da idemo", rekao je on.

"Igram poziciju visokog igrača, a nisam posebno visok. Neka upornost, izdržljivost, imam pomoć dobrih igrača ispod koša. Španija je najteži tim, imali su igrača iz ACB ligi, ali mi smo uspjeli da ga sačuvamo", dodao je Nemanja Barać.

Naš najbolji igrač Strahinja Stojačić, koji je uvršten i u tim prvenstva, okreće se idućem izazovu:

"Igrali smo kvalitetno cijeli turnir, protiv Letonije smo imali praznih dva minuta, kad su nas stigli. Na kraju, važno je da smo uzeli medalju, čeka nas Evropsko prvenstvo, nadam se da ćemo osvojiti medalju, možda zlato".

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