Denver ne da Amerikancu da ode u Oklahomu: Jokiću ostaje važan saigrač za 12 miliona dolara

Denver je donio odluku da parira Oklahomi i tako je produžio ugovor sa Spenserom Džounsom na 12 miliona dolara za dvije godine

Izvor: Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Denver je imao samo 48 sati da donese konačnu odluku oko Spensera Džounsa i donio je u "minut do 12", produžio je ugovor sa njim. Oklahoma mu je poslala ugovor od 12 miliona dolara za dvije godine, a pošto je ograničeno slobodan agent to je značilo da Nagetsi imaju posljednju riječ i da su oni ti koji se pitaju oko njegove budućnosti.

Dva dana su razmatrali, gledali iz svih uglova i donijeli odluku koju su morali - produžili su ugovor. Parirali su ponudi Tandera i tako zadržali igrača koji je prošle sezone bio jedan od važnih igrača ekipe, posebno kada je odbrana u pitanju.

Nikola Jokić je tako saznao za važnu vijest dok uživa u konjskim trkama u Srbiji. Džouns je prošle sezone imao prosjek od 4,5 poena, 2,7 skokova i 0,7 asistencija po meču. Zato se od njega očekuje još više u sezoni koja slijedi. Posebno poslije ugovora koji je dobio.

Denver je u velikom problemu

The Denver Nuggets are matching the Oklahoma City Thunder's two-year, $12 million offer sheet on Spencer Jones, retaining the key forward in restricted free agency, sources tell ESPN. Nuggets valued keeping their homegrown player whom they landed on an undrafted deal in 2024. — Shams Charania (@ShamsCharania)July 27, 2026

Denver je odlukom da potpiše ugovor sa Džounsom sebe dodatno "zakopao" pošto je upao u velike probleme sa porezom na luksuz. Potpisivanjem ugovora je porez na luksuz "skočio" sa 36 na čak 68 miliona. I to nije sve, stvari mogu dodatno da se pogoršaju.

Denver pregovara sa Pejtonom Votsonom oko produžetka saradnje i navodno on traži 23 miliona dolara po sezoni. Ukoliko i njega zadrže, imaće još veće finansijske probleme, prvenstveno sa porezom. A, ako ga ne potpišu, moraće da nađu još dvojicu igrača da popune sastav što takođe stvara dodatne poteškoće iz finansijskog ugla. Sve to je vjerovatno i razlog što je Jokić odlučio da stavi "na pauzu" produžetak ugovora sa klubom, jer želi da mu naprave tim koji je konkurentan u borbi za titulu. Trenutna ekipa je daleko od toga, bar na papiru...