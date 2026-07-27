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Nezgodna povreda Dragovića, ostao da leži nepomično, stadion utihnuo

Nezgodna povreda Dragovića, ostao da leži nepomično, stadion utihnuo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Bivši fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović je poslije jednog duela pao na zemlju i završio je krvav, pa su ljekari morali da reaguju.

Aleksandar Dragović imao blaži potres mozga Izvor: Printscreen/YouTube/ORF Sport

Aleksandar Dragović (35) je bio jedan od miljenika navijača kada je igrao u Crvenoj zvezdi, ali je poslije tri sezone odlučio da se vrati kući i da potpiše za Austriju iz Beča. Na utakmici za svoj novi/stari tim je doživio povredu zbog koje je cijeli stadion utihnuo.

U pitanju je bio meč protiv ekipe Viner Sport klub u tamošnjem kupu u kom je upisana ubjedljiva pobjeda (5:0). Ali, taj meč je obilježila povreda iskusnog defanzivca u 20. minutu. Došlo je do guranja u vazduhu prilikom izvođenja prekida i on je doživio težak pad. Udario je glavom o zemlju i odmah je krenula krv.

Ljekari su hitno utrčali na teren, odmah su mu ukazali pomoć i uz njihovu pomoć je napustio teren. Jasno je bilo da ne može da nastavi meč, već mu je rana naknadno ušivena.

Trener austrijske ekipe Štefan Helm je poslije meča rekao da "povreda ne izgleda ozbiljnije" i umirio je sve one koji su bili zabrinut. Međutim, tamošnji mediji tvrde da je na pregledima u bolnici ustanovljeno da ima blaži potres mozga i da će morati da odmara i da prođe kroz poseban protokol prije povratka na teren.

Aleksandar Dragović povreda
Izvor: YouTube/ORF Sport

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Aleksandar Dragović

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