"Majstore, začepi gubicu": Dragović pobjesnio zbog Arnautovića, cijela Austrija na nogama

Aleksandar Dragović oštro kritikuje selektora Rangnika zbog tretmana Arnautovića na Svjetskom prvenstvu, izazivajući burne reakcije u Austriji.

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Selektor Austrije Ralf Rangnik odlučio je da Marko Arnautović ne počne od starta niti jedan meč na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Ušao je na poluvremenu protiv Jordana (4:1) kada je bio ključni igrač svoje reprezentacije uz postignut gol (jedan mu je još poništen, a drugi je zvanično autogol), dok je protiv Argentine na terenu proveo svega petnaestak minuta.

S obzirom da se radi o rekorderu reprezentacije, iza kog je solidna sezone u dresu Crvene zvezde, austrijski mediji kritikovali su selektora Rangnika zbog toga, a njegov odgovor je bio: "Arnautović ne može da izdrži ni sat vremena".

Ta rečenica, koja je tu vjerovatno više da opravda taktičke odluke Rangnika, nego da pojasni zašto iskusni napadač nije igrao više, samo je razljutila tamošnju javnost. Između ostalog, burno je reagovao bivši austrijski kapiten Aleksandar Dragović koga je inače Rangnik prvo precrtao iz državnog tima kada je postao selektor.

U kolumni za austrijski list "Hojte", žestoko je odgovorio selektoru Rangniku zbog tretmana Arnautovića.

"Izjava selektora Ralfa Rangnika - da Arnautović ne može da odigra ni 60 minuta, a da pritom ne rizikuje da propusti cijelo Svjetsko prvenstvo - prilično me je iznenadila", napisao je Aleksandar Dragović i dodao: "Ponekad je bolje ućutati. Selektor to vidi drugačije i on donosi odluke. Ja ostajem pri svome: Marko je naš najbolji napadač, čak i na 70 odsto svojih mogućnosti".

"Da su godine samo broj, pokazuje Luka Modrić sa svojih 40 godina. Za mene, kao odbrambenog igrača, on je savršen saigrač. Dodaš mu 150 lopti, a on izgubi možda jednu. Kod njega, uprkos tome što ima 200 nastupa za reprezentaciju, imate osjećaj da ne može da prestane da igra fudbal. Razumijem ga. Nije važno da li je neko star ili mlad, već da li je dobar ili loš. Hrvati bi ga odmah izabrali za predsjednika", naglašava Dragović i dodaje za kraj:

"Drago mi je zbog povratničkog gola Kristijana Ronalda. Tokom karijere je toliko puta bio kritikovan i svaki put bi uzvratio udarac. Uzbekistan još uvijek nije bio pravo mjerilo vrijednosti. Sa 41 godinom, CR7 više nikome ništa ne mora da dokazuje. Ali njegova misija je jasna: želi da postane svjetski šampion".

Šta dalje za Austriju?

Za sada, Austrija ima tri boda u grupnoj fazi, osvojena protiv Jordana. Pred njom je još utakmica sa Alžirom koja se igra u nedjelju ujutru (28. jun) u Kanzas Sitiju, a za koju se spekuliše da je "unaprijed dogovorena".

O čemu se radi? Ko god da završi drugi u grupi, najvjerovatnije će igrati protiv Španije, dok bi trećeplasirani mogao da ima znatno lakši put i da se "ukrsti" sa Belgijom, Egiptom ili SAD. Jasno je šta je lakša opcija. Dakle, najprije se može očekivati 0:0 - jer nijednoj ekipi ne odgovara da pobijedi.

Ako ne bude pobjednika, drugoplasirana bi bila Austrija zbog bolje gol-razlike, dok opet ako Austrijanci izgube - ne garantuje im se prolaz sa tri boda. Ipak, trebalo bi baš pred meč da znaju da li je i poraz opcija, pošto igraju posljednji.