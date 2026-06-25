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FIFA presjekla: Donald Tramp uručuje pehar novom šampionu svijeta

FIFA presjekla: Donald Tramp uručuje pehar novom šampionu svijeta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp će uručiti pehar šampionu Svjetskog prvenstva.

donald tramp ce uruciti pehar sampionu svjetskog prvenstva Izvor: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp trebalo bi da bude zadužen za uručenje trofeja pobjedniku Svjetskog prvenstva u fudbalu, čime će finale dobiti dodatnu pažnju javnosti i političku dimenziju. Predsjednik FIFA Đani Infantino potvrdio je ovu vijest. 

Finalna utakmica Mundijala zakazana je za 19. jul na Metlajf stadionu u Nju Džerziju, a kako je potvrđeno, do saradnje je došlo na inicijativu FIFA i njenog prvog čovjeka Đanija Infantina, koji je lično uputio poziv američkom predsjedniku.

"Đani (Infantino) je uradio sjajan posao i da, on me je zamolio da budem dio ceremonije i predam trofej pobjedniku", izjavio je Tramp na konferenciji za medije održanoj zajedno sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

Sa druge strane, Infantino je istakao da će američki predsjednik imati važnu ulogu u završnici turnira i da će prisustvovati samom finalu. "Bićemo na finalu zajedno sa predsjednikom i prisustvovaćemo dodjeli trofeja. Biće to veliki sportski trenutak", poručio je Infantino.

Ova odluka dolazi nakon perioda u kojem su se u javnosti pojavljivale različite spekulacije, pa čak i kontroverze oko toga da li će Tramp uopšte biti prisutan na Svjetskom prvenstvu. Ipak, sada je potvrđeno da će upravo on biti taj koji će na kraju turnira predati pehar šampionu svijeta.

Na taj način, završnica Mundijala u SAD dobija dodatni značaj, jer će novi prvak svijeta biti krunisan od strane predsjednika domaćina turnira.

Bonus video: 

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01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Donald Tramp Mundijal 2026

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