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Ovako trenutno izgleda nokaut faza Mundijala: Najlakše Argentini, a najteže Hrvatima

Ovako trenutno izgleda nokaut faza Mundijala: Najlakše Argentini, a najteže Hrvatima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kako izgleda nokaut faza Svjetskog prvenstva? Ovo je najvjerovatniji scenario - Argentina se suočava sa lakšim protivnicima, dok Hrvatska ima težak put.

kako izgledaju parovi nokaut faze svjetskog prvenstva 2026 Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi ulazi u samu završnicu grupne faze i polako se "crta kostur" šesnaestine finala. Zvanično, 13 ekipa je prošlo dalje, njih sedam je otpisano, ali kada se podvuče crta može da se kaže da je praktično poznato 20 od 32 učesnika nokaut faze.

Zbog toga su polako počele da se prave kalkulacije i već znamo prvi zvanični par Kanada - Južna Afrika, gotovo sigurno je i da ćemo vidjeti duel Bosna i Hercegovina - SAD, dok su sada izašle i prve predikcije kako će izgledati ostatak kostura.

Koji su najvjerovatniji parovi nokaut faze?

Završene su utakmice u grupama A, B i C i do kraja nedjelje će biti kompletirane i ostalih devet grupa, a najveća dilema je oko plasmana trećeplasiranih. Oni ostavljaju najviše prostora "za maštu" i nije u ovom trenutku moguće pogoditi baš svaki rezultat, posebno jer smo u slučaju Južne Afrike i Južne Koreje vidjeli da su iznenađenja i te kako moguća.

Ipak, kada bi se sve odigralo u skladu sa očekivanjima, ovo bi bili parovi šesnaestine finala, kaže "superkompjuter":

  • Južna Afrika - Kanada
  • Holandija - Maroko
  • Njemačka - Paragvaj
  • Francuska - Švedska
  • Portugal - Hrvatska
  • Španija - Austrija
  • Sjedinjene Američke Države - Bosna i Hercegovina
  • Egipat - Južna Koreja
  • Brazil - Japan
  • Obala Slonovače - Norveška
  • Meksiko - Senegal
  • Engleska - DR Kongo
  • Argentina - Zelenortska Ostrva
  • Australija - Belgija
  • Švajcarska - Alžir
  • Kolumbija - Gana

I još jednom napominjemo, ovo nisu zvanični parovi, samo su Južna Afrika - Kanada i SAD - BiH za sada potvrđeni.

Ko ima najlakši, a ko najteži put?


Ako bi se zaista potvrdili ovi parovi, djeluje da bi najlakši put od svih reprezentacija imala Argentina kojoj se žrijeb "otvara" do četvrfinala, ako ne i do polufinala. Zelenortska Ostrva, Australija, Belgija, Švajcarska, Alžir, Kolumbija i Gana nisu ipak države od kojih bi "gaučosi", posebno sa ovakvim Lionelom Mesijem, morali da se zabrinu.

S druge strane Hrvatskoj se smiješi možda i najteži put pošto je pred njom duel sa Portugalom u šesnaestini finala (ako izbori drugo mjesto ispred Gane), odnosno ako prođe čeka je Španija. Zaista nije moglo teže.

Takođe, moguć je duel Francuske i Njemačke u osmini finala, što smo znali doduše i poslije žrijeba, zbog njihovih grupa.

Anketa

Ko će osvojiti Mundijal 2026?

  • Argentina

    13.54% (13)

  • Francuska

    11.46% (11)

  • Nemačka

    2.08% (2)

  • Španija

    12.5% (12)

  • Brazil

    12.5% (12)

  • Portugal

    20.83% (20)

  • Holandija

    13.54% (13)

  • Neka afrička reprezentacija

    1.04% (1)

  • Neka azijska reprezentacija

    0% (0)

  • Neko koga nismo pomenuli

    12.5% (12)

Ko će osvojiti Mundijal 2026?

Rezultati


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00:38
Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

(MONDO)

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Mundijal 2026

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