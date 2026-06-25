"Zmajevi" dodatno napunili kasu Fudbalskog saveza BiH: Milioni dolara za plasman u nokaut fazu Mundijala

Bosna i Hercegovina pobjedom od 3:1 protiv Katara izborila je istorijski plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, što je donijelo milione dolara od Svjetske fudbalske federacije (FIFA).

Izvor: Promo/FS BiH

"Zmajevi" su plasmanom u šesnaestinu finala Mundijala inkasirali 11 miliona dolara.

U ovu cifru nije uračunata suma od 1.5 miliona dolara za troškove priprema, ali jeste 10 miliona dolara za sam plasman na završni turnir u SAD, Kanadi i Meksiku.

U nokaut fazi, 99.99 % je protivnik selekcija SAD-a, a taj meč će biti odigran u San Francisku u noći između 1. i 2. jula s početkom u 02.00 po našem vremenu.

U slučaju da izabranici Sergeja Barbareza uspiju da eliminišu "jenkije", inkasiraće dodatni novac u kasu FS BiH.

(MONDO)