“Zmajevi” oduševljeni navijačima u Americi: "Pišemo istoriju, svejedno je SAD ili Njemačka"

Nakon pobjede nad Katarom (3:1) i gotovo sigurnim plasmanom u nokaut fazu Mundijala, fudbaleri BiH Amar Memić i Kerim Alajbegović nisu krili emocije.

Izvor: Promo/FS BiH

Atmosfera na tribinama u Sijetlu bila je toliko dobra da su igrači imali osjećaj kao da igraju pred domaćom publikom na zeničkom “Bilinom polju”.

Amar Memić je bio oduševljen pobjedom i podrškom navijača BiH.

“Nevjerovatno... Evo vidite, ovdje igramo maltene pred domaćom publikom, a u Americi smo. Nevjerovatan je osjećaj ponosa na sebe, na momke i na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno šta se može doživjeti. Zahvalan sam svima”, rekao je Memić i zahvalio svima koji su bodrili “zmajeve”.

“Pozivam sve navijače da nas podrže i u sljedećoj utakmici. Idemo dalje pisati istoriju, jer mislim da mi to možemo”.

Na pitanje koga priželjkuje u narednoj rundi, a opcije su SAD ili Njemačka, Memić je izabrao domaćina Svjetskog prvenstva.

“Pa, ja bih volio da to bude Amerika. Da probamo nadmašiti ovo njihovo domaće navijanje, da mi budemo ti koji su 'domaći' i da im pokažemo šta možemo”.

Strijelac prvog gola i jedan od najboljih na terenu Kerim Alajbegović takođe je bio zadovoljan kako je BiH odigrala protiv Katara u Sijetlu, a prokomentarisao je i svoj majstorski pogodak.

“Nisam puno razmišljao, fino mi je sjela lopta i samo sam htio da je zabijem. Mislim da je bio dobar gol. Tako smo dobro ušli u utakmicu, poveli 1:0, a onda je došlo i drugo poluvrijeme i sve je bilo dobro.“

Priznao je da je nakon izjednačenja Katar došlo do blagog pada energije, ali ekipa se brzo vratila.

“Da, može se reći da smo malo pali, ali prvih 40 minuta smo odigrali fenomenalno. Mogli smo voditi i 3:0 ili 4:0. Poslije smo malo pali, bilo je i vruće, ali u drugom poluvremenu smo opet dobro izašli na teren i sve je bilo u redu”, dodao je Alajbegović i na kraju posebno pohvalio navijače.

“Oni su naš 12. igrač, nemam riječi za to. Hvala svima na sjajnoj podršci - i cijeloj Bosni i ljudima koji su bili ovdje. Idemo dalje. Svjedno je protiv koga”, naglasio je on.

(MONDO)