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S kim BiH igra dalje na Svjetskom prvenstvu? Šanse su 329 naprema 1, slijedi spektakl

S kim BiH igra dalje na Svjetskom prvenstvu? Šanse su 329 naprema 1, slijedi spektakl

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Sa četiri osvojena boda, Bosna i Hercegovina ima velike šanse da se susretne sa najboljim iz grupe 'D' na Svjetskom prvenstvu.

S kim BiH igra u nokaut fazi Svjetskog prvenstva Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3:1 u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i tako je praktično obezbijedila prolaz u šesnaestinu finala. Da bi sasvim bila sigurna, moraće da sačeka i ostale rezultate na turniru, međutim sve govori da će kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih "čekirati" narednu fazu.

"Zmajevi" su osvojili četiri boda u grupnoj fazi i imaju gol-razliku "minus jedan", što je prema prognozama superkompjutera taman onoliko koliko je potrebno da se prođe u šesnaestinu finala kao trećeplasirani.

S kim Bosna igra dalje?

Uoči turnira već je jasno naznačeno da trećeplasirani iz grupe "B", u kojoj je Bosna i Hercegovina, ide na najboljeg iz grupe "D" ili grupe "E".


Međutim, važno je ovdje dodatno pojasniti zašto su mnogo veće šanse da to bude grupa "D". Trećeplasirane reprezentacije se raspoređuju prema unaprijed poznatoj formuli i tu BiH zavisi i od toga iz kojih sve grupa su prošli trećeplasirani. Postoji čak 330 različitih raspleta i u njih 329 - BiH ide na grupu "D", a u samo jednom na grupu "E".

To znači da će BiH igrati gotovo sigurno sa najboljim iz grupe u kojoj će SAD najvjerovatnije biti prva, dok samo u jednoj kombinaciji ide na Njemačku.

To će se desiti ako prolazak trećeplasiranih obezbijede timovi iz sljedećih grupa: B, E, G, H, I, J, K i L. Dakle, male su šanse...

Kad igra Bosna?

Da bi bila sasvim sigurna, Bosna i Hercegovina će sačekati kraj grupne faze (do kraja ove nedjelje), a već se zna da bi meč sa Amerikancima bio 1. jula u Santa Klari pred punim stadionom na kome će dominirati domaćini. Eventualni meč sa Njemačkom, podsjećamo za šta postoji mala šansa, igrao bi se 29. juna u Bostonu.

Dodajmo i to da ako bi BiH bila bolja od Amerikanaca, ukrstila bi se sa pobjednikom grupe "G", koja je možda najmanje do sada pokazala na turniru. U njoj je Egipat na prvom mjestu sa četiri boda, a Iran i Belgija imaju po dva.

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Mundijal 2026 zmajevi reprezentacija BiH

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