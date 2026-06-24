Sa četiri osvojena boda, Bosna i Hercegovina ima velike šanse da se susretne sa najboljim iz grupe 'D' na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Bosna i Hercegovina pobijedila je Katar 3:1 u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i tako je praktično obezbijedila prolaz u šesnaestinu finala. Da bi sasvim bila sigurna, moraće da sačeka i ostale rezultate na turniru, međutim sve govori da će kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih "čekirati" narednu fazu.

"Zmajevi" su osvojili četiri boda u grupnoj fazi i imaju gol-razliku "minus jedan", što je prema prognozama superkompjutera taman onoliko koliko je potrebno da se prođe u šesnaestinu finala kao trećeplasirani.

S kim Bosna igra dalje?

Vidi opis S kim BiH igra dalje na Svjetskom prvenstvu? Šanse su 329 naprema 1, slijedi spektakl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 9 9 / 9 AD

Uoči turnira već je jasno naznačeno da trećeplasirani iz grupe "B", u kojoj je Bosna i Hercegovina, ide na najboljeg iz grupe "D" ili grupe "E".

How will the best third-placed teams who qualify for the@FIFAWorldCupRound of 32 be determined? pic.twitter.com/MMW2haTKLK — FIFA (@FIFAcom)June 24, 2026



Međutim, važno je ovdje dodatno pojasniti zašto su mnogo veće šanse da to bude grupa "D". Trećeplasirane reprezentacije se raspoređuju prema unaprijed poznatoj formuli i tu BiH zavisi i od toga iz kojih sve grupa su prošli trećeplasirani. Postoji čak 330 različitih raspleta i u njih 329 - BiH ide na grupu "D", a u samo jednom na grupu "E".

To znači da će BiH igrati gotovo sigurno sa najboljim iz grupe u kojoj će SAD najvjerovatnije biti prva, dok samo u jednoj kombinaciji ide na Njemačku.

To će se desiti ako prolazak trećeplasiranih obezbijede timovi iz sljedećih grupa: B, E, G, H, I, J, K i L. Dakle, male su šanse...

Kad igra Bosna?

Vidi opis S kim BiH igra dalje na Svjetskom prvenstvu? Šanse su 329 naprema 1, slijedi spektakl Mundijal 2026 Mundijal 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo/FS BiH Br. slika: 8 8 / 8

Da bi bila sasvim sigurna, Bosna i Hercegovina će sačekati kraj grupne faze (do kraja ove nedjelje), a već se zna da bi meč sa Amerikancima bio 1. jula u Santa Klari pred punim stadionom na kome će dominirati domaćini. Eventualni meč sa Njemačkom, podsjećamo za šta postoji mala šansa, igrao bi se 29. juna u Bostonu.

Dodajmo i to da ako bi BiH bila bolja od Amerikanaca, ukrstila bi se sa pobjednikom grupe "G", koja je možda najmanje do sada pokazala na turniru. U njoj je Egipat na prvom mjestu sa četiri boda, a Iran i Belgija imaju po dva.