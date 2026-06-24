Majstorija Alajbegovića! Pogledajte vodeći gol "zmajeva" protiv Katara! (VIDEO)

Gol kakav se rijetko viđa.

Izvor: Promo/FS BiH

Bosna i Hercegovina povela je u 29. minutu! Bio je to čist trenutak magije Kerima Alajbegovića, koji je hrabro povukao loptu naprijed, a onda fantastičnim i preciznim udarcem sa oko 20 metara matirao golmana Katara i donio prednost svom timu.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Pogledajte 00:38 Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0 Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Nešto kasnije "zmajevi" su poveli 2.0 autogolom Al Brakea, a Al Hajdus u finišu prvog poluvremena smanjio je na 2:1.