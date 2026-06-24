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Majstorija Alajbegovića! Pogledajte vodeći gol "zmajeva" protiv Katara! (VIDEO)

Majstorija Alajbegovića! Pogledajte vodeći gol "zmajeva" protiv Katara! (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Gol kakav se rijetko viđa.

Kerim Alajbegović Izvor: Promo/FS BiH

Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraju sa Katarom u posljednjem kolu grupe B na Svjetskom prvenstvu.

Bosna i Hercegovina povela je u 29. minutu! Bio je to čist trenutak magije Kerima Alajbegovića, koji je hrabro povukao loptu naprijed, a onda fantastičnim i preciznim udarcem sa oko 20 metara matirao golmana Katara i donio prednost svom timu. 

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Pogledajte

00:38
Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Nešto kasnije "zmajevi" su poveli 2.0 autogolom Al Brakea, a Al Hajdus u finišu prvog poluvremena smanjio je na 2:1. 

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Mundijal 2026 Katar Kerim Alajbegović

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