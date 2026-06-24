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Kako izgleda poredak trećeplasiranih ekipa na Mundijalu pred kolo odluke?

Kako izgleda poredak trećeplasiranih ekipa na Mundijalu pred kolo odluke?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Donosimo kompletan spisak trećeplasiranih selekcija po grupama na Mundijalu.

Poredak trećeplasiranih ekipa na Mundijalu 2026 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH večeras igra posljednji meč u grupnoj fazi na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. 

U Sijetlu, sa početkom u 21.00 čas po našem vremenu, bh. selekcija će ukrstiti koplja sa Katarom, u meču u kojoj joj odgovara samo pobjeda kako bi uopšte mogla da konkuriše za mjesto u nokaut fazu kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Trenutno se nalaze na jedanaestom, pretposljednjem mjestu kad je riječ o poretku trećeplasiranih ekipa. Od izabranika Sergeja Barbareza lošiji je samo Senegal, koji nema nijedan bod.

Evo kompletne liste:

Švedska 3 (6:6)
Škotska 3 (1:1)
Hrvatska 3 (3:4)
Alžir 3 (2:4)
Paragvaj 3 (2:4)
Zelenortska Ostrva 2 (2:2)
Belgija 2 (1:1)
Češka Republika 1 (2:3)
DR Kongo 1 (1:2)
Ekvador 1 (0:1)
BiH 1 (2:5)
Senegal 0 (3:6)

Precizno je izračunato šta je potrebno "zmajevima" da sa tri boda iz ovog susreta uđu među 32 najbolja tima. Poželjna je, podsjetimo, što ubjedljivija pobjeda, razlikom od tri gola kako bi se BiH, skoro pa izvjesno, našla u narednoj rundi.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal BiH zmajevi

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