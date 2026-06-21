"Zmajevi" se spremaju za meč sa Katarom (FOTO)

Reprezentativci BiH odradili još jedan trening pred treću utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Promo/FS BiH

Reprezentativci BiH su na America First Field – RSL" stadionu danas odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA Svjetskog prvenstva sa Katarom.

Uoči treninga na raspolaganju predstavnicima medija bili su reprezentativci Amir Hadžiahmetović i Arjan Malić.

Hadžiahmetović je između ostalog izjavio:

"Znamo da nam trebaju tri boda za prolazak, trebali smo ih pronaći u ove dvije utakmice, a mislim da protiv Katara imamo dobru priliku da uzmemo ta tri boda. Što se tiče Katara, analiziraćemo ih. Dobra stvar je da i oni moraju ići na pobjedu, pa neće biti zatvorena utakmica. Mi ćemo tu gledati svoju priliku i imamo svoje šanse. Ni oni nisu naivna ekipa i moraćemo biti oprezni."

Malić je izjavio:

"Naravno da boli poraz protiv Švajcarske, ali moramo ići dalje. Imamo šanse i to je najvažnije. Idemo u utakmicu s puno energije i daćemo sve od sebe da pobijedimo. Nadam se prvim minutama na Mundijalu, ali ja bih bio najsretniji da mi pobijedimo i prođemo grupu, a i ako ne dobijem minute to nije važno. Tim je bitan i da osvojimo tri boda i prođemo u narednu fazu takmičenja."

Utakmica sa Katarom na programu je 24. juna u Sijetlu od 21. čas.



