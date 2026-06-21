Kakve su šanse "zmajeva" za drugi krug Mundijala?

Prema sadašnjim projekcijama, trećeplasirani tim grupe B mogao bi da se nađe u nokaut fazi.

Izvor: Francois Nel / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH igraće u srijedu (24. jun) odlučujući meč za plasman u drugi krug na Mundijalu.

Izabranicima Sergeja Barbareza je potrebna pobjeda u duelu sa Katarom, koji se igra u Sijetlu, ali im čak ni tri boda ne garantuju siguran nastup među 32 najbolja tima. Moraće "zmajevi", kad je riječ o borbi za treću poziciju u grupi B, da prate rasplet i u ostalim grupama, s obzirom na to da nakon ubjedljivog poraza od Švajcarske imaju veoma lošu gol-razliku (2:5).

Uz prvoplasirani i drugoplasirani tim iz svake od osam grupa, mjesto u eliminacionom dijelu takmičenja izboriće i osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Prema sadašnjim projekcijama, odnosno nakon nepotpune druge runde, trećeplasirani tim iz grupe u kojoj su bh. fudbaleri ima 75.9 posto šansi da nastavi takmičenje nakon grupnog dijela.

Najveće šanse daju se trećeplasiranom u grupi F, a potom slijede grupe C i D.

Draw in v was detrimental for Group E's chances to send a 3rd-placed team to the knockouts!



E3 now sinks to the bottom of the projected rankings, and Group J enters Top 8!



Group H is neck-and-neck with J in this race.



Full probabilities and scenarios for 3rd place…pic.twitter.com/XEwYpJB3vv — Football Meets Data (@fmeetsdata)June 21, 2026

(mondo.ba, D. Šutvić)

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