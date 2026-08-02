"Imali smo džentlmenski dogovor sa Vučevićem": Drčelić otkrio zašto NBA centar nije došao u Zvezdu

Željko Drčelić je otkrio da je postojao džentlmenski dogovor sa Nikolom Vučevićem oko dolaska u Crvenu zvezdu, ali da se to nije ostvarilo zbog NBA ponude.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda mogla je da dovede i veliko NBA pojačanje i čovjeka koji obožava klub - Nikolu Vučevića. Bilo je pregovora i razgovora sa njim, potvrdio je to i predsjednik kluba Željko Drčelić. Čak je postojao i džentlmenski dogovor između dvije strane. Na kraju do toga nije došlo, pošto je crnogorski centar potpisao za Orlando na godinu dana za 3,9 miliona dolara.

"Bilo je razgovora sa Vučevićem. Nikola je prvo odličan čovjek i veliki zvezdaš. To ne znači da će zbog toga automatski da bude igrač Zvezde. Porodičan je čovjek, živi u Americi više od 20 godina, još od srednjoškolskih dana. Takvi koraci nisu laki i u njegovom slučaju novac nije bio faktor. Mi smo imali džentlmenski dogovor sa njim da, ako ne dođe ponude iz NBA, obuče dres Zvezde. Pošto je u pitanju vrhunski sportista koji i dalje vodi računa o svom tijelu, jasno je da vrata nisu zatvorena", rekao je Drčelić u intervjuu za "Meridiansport".

Zatim je govorio nešto detaljnije o ambicijama kluba, pažljivo je birao riječi o tome.

"Biću odmjeren i oprezan, jer je moja izjava da se ne bih zadovoljio ničim osim plasmanom na fajnal-for prošle sezone pogrešno protumačena. Rekordna sezona, 21 pobjeda u izuzetno jakoj konkurenciji je na kraju ispala neuspjeh. Znate koliko nam je malo nedostajalo da uđemo direktno u plej-of Evrolige. Vidite šta se dešava po evropskim klubovima tokom prelaznog roka i koliko novca se izdvaja, timovi se pojačavaju, negdje i bez ikakvog ekonomskog uporišta, dakle sa ukalkulisanim minusom u poslovanju, samo da se osvoji."

Nastavio je u istom dahu da priča i o drugim takmičenjima.

"Već sada imamo više od pola lige koji hoće na fajnal-for u Abu Dabiju. Neozbiljno bi bilo da kao predsjednik Zvezde izjavim da nemamo takmičarske ambicije, sačuvali smo jezgro tima, stigla su i pojačanja. Naše je da radimo, da se borimo, mala je razlika između uspjeha i neuspjeha u jednoj ili dvije pobjede u 38 kola. I u ABA imamo klub koji ima višestruko veći budžet u našem, cilj je da u tom takmičenju damo šansu svim igračima, posebno domaćim. Format je ove godine drugačiji, ima više mečeva, prvo da dođemo do F4 ABA lige. Za domaća takmičenja je sve jasno, Zvezda ima obavezu da osvaja trofeje."

Da li Zvezda postaje franšiza i šta je sa NBA Evropom?

Vidi opis "Imali smo džentlmenski dogovor sa Vučevićem": Drčelić otkrio zašto NBA centar nije došao u Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pričao je prvi čovjek kluba i o planu da klub postane franšiza na čemu insistira Evroliga po novom modelu.

"Franšizni model Evrolige je jedan od poslova na koje sam izuzetno ponosan jer je taj proces ubrzan i finiširan u posljednjih godinu dana na našu inicijativu i posebno djelima. Ljudi misle da se sve svodi na prvi tim i novac što nije tačno. Primjer je trener Navaro koji je tokom juna došao prvi put i shvatio šta radimo kao klub kada je vidio nove prostorije, svlačionice, teretanu, kancelarije, to su stvari koje su važne. Kao franšiza sa ugovorima od 10 godina ste vi tu dugo i morate da odajete sigurnost kluba koji je spreman da raste i bude stabilan. Franšizni model daje mnogo mogućnosti, ali da mi završimo taj posao pa ćemo lako objasniti koliko mnogo je Zvezda dobila."

Jedno od pitanja odnosilo se na kontakte sa ljudima iz NBA oko eventualnog pristupanja NBA Evropi.

"Bilo je kontakata. Zvezda je dio evroligaške porodice od kada se u nju vratila 2013. godine bez ikakvih kolebanja za prelazak u FIBA Ligu šampiona. Rano je za finansijske projekcije koje ima NBA Evropa. Ono što je najvažnije je da se NBA Evropa jasno odredi da li ima tu mjesta za klubove iz Srbije, do sad to nisam čuo. Naš cilj je franšiza u Evroligi, Zvezda je prva u redu za to, radimo, pregovaramo i borimo se za svoju budućnost", zaključio je Drčelić.