Ništa od dolaska u Crvenu zvezdu: Nikola Vučević se vratio kući

Nikola Vučević i zvanično ima novi klub, nastaviće karijeru u NBA ligi pošto se vratio u Orlando.

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Nikola Vučević (35) i definitivno neće obući dres Crvene zvezde. Iako je bilo spekulacija o tome iskusni centar ostaje u NBA ligi. Potpisao je ugovor sa Orlandom i tako se vratio u svoju drugu kuću. Mjesto gdje je proveo skoro devet godina.

"Slobodni agent Nikola Vučević dogovorio je jednogodišnji povratak u Orlando za 3,9 miliona dolara. Karijeru je počeo tamo, proveo je skoro devet godina i taj grad smatra kućom. Odbio je mnogo unosnije ponude da bi se tamo vratio", naveo je novinar Šams Čaranija.

Vučević je prošle sezone igrao u Bostonu i prosječno je bilježio 15,1 poen, 8,4 skokova i 3,3 asistencije po meču. U plej-ofu nije dobijao previše šanse i bilo je jasno da su veoma male šanse da će nastaviti u dresu Seltiksa.

Vučevića je Filadelfija draftovala kao 16. pika. Poslije samo godinu dana je bio dio trejda četiri za Dvajta Hauarda koji je otišao u Lejkerse. Tako je od 2012. do 2021. igrao za Medžik prije nego što je otišao u Čikago i tamo je proveo pet sezona. Prethodnu je bio u Bostonu i sada je opet u svojoj kući.