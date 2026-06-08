Najveća želja navijača Crvene zvezde je crnogorski centar Nikola Vučević koji će uskoro napustiti Boston Seltikse.

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Crnogorski centar Nikola Vučević je dugogodišnja želja navijača Crvene zvezde, a da li će san postati realnost? Iskusni as će po svemu sudeći napustiti Boston Seltikse kao slobodan agent ovog ljeta, pa Evropa više ne zvuči tako daleko.

Nekadašnji Ol-star igrač u oktobru puni 36 godina i ove sezone ga je povreda prsta desne ruke poremetila da ostvari zapaženiji učinak u Seltiksima. Kako navodi poznati NBA insajder Mark Štajn, Crnogorac je najvjerovatnije završio svoju misiju u Bostonu.

U najjačoj košarkaškoj ligi je ove sezone prosječno bilježio 15,1 poen, 8,4 skoka i 3,3 asistencije, što su i dalje impresivne brojke za igrača u njegovoj fazi karijere.

Očekuje se da za njega bude zainteresovanih timova u NBA, ali evropski klubovi osluškuju situaciju i vrebaju svoju šansu. Crvena zvezda svakako traži pojačanje na centarskoj poziciji, Džoel Bolomboj je na izlaznim vratima, Hasijel Rivero nije ostavio najbolji utisak, dok na visokim pozicijama crveno-bijeli na raspolaganju imaju još Ebuku Izundua.

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Vidi opis "Nikola Vučević više nije san": Miloš Teodosić može da kupi Delije za sva vremena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: EPA/Jussi Eskola Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: EPA/ KIMMO BRANDT/COMPIC Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: EPA/KIMMO BRANDT Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: EPA/Jussi Eskola Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: EPA/Jussi Eskola Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: EPA/Jussi Eskola Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: EPA/Jussi Eskola Br. slika: 15 15 / 15 AD

Poznati komentator Darko Plavšić je u podkastu AdmiralBet 5na5 nedavno govorio o mogućnosti da Vučević konačno obuče dres kluba za koji navija od malih nogu.

"Strogo navijački, to zvuči kao nešto što bi moglo da se desi, s obzirom da je Vučević skoro pred kraj karijere. Mislim da mu u NBA ligi eventualno slijedi veteranski ugovor. Ne bi to bilo toliko nerealno da se dogodi. Druga stvar je to što je Ibon Navaro trener Crvene zvezde, a on takve centre nije imao uglavnom, tačnije nije ih koristio. Sada, Vučević je tokom karijere unaprijedio šut, sa poludistance, a posebno za tri poena. Govorimo o njemu na NBA nivou, jer je cijelu karijeru tamo, ali je i dolazio da igra za reprezentaciju. Nekada je tu bio najbolji, a nekada je znao i da se muči na FIBA takmičenjima", rekao je Plavšić.

Nikola je na zalasku karijere i uprava Zvezde bi mogla da se odluči na ovaj korak, pitanje je: Da li je Vučević spreman za ludilo evroligaških terena poslije 15 godina u NBA ligi?

"Bila bi to izuzetno jaka priča, da on dođe u Crvenu zvezdu. Nije toliko nerealno, kao što je bilo nerealno ranije, ali mislim da se treba sačekati sa trenerom. Da se vidi da li njemu odgovara uopšte taj tip centra, malo teži centar. Nikola Vučević je izuzetan momak, jako dobar za ekipu i atmosferu. Jeste navijač Crvene zvezde i nije nikakvo pitanje. Zvučalo je uglavnom kao san, ali sada nije san. Ipak, nije ni blizu nekakve realizacije."

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