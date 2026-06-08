Majka Dražena Petrovića otkrila zašto je legendarni hrvatski košarkaš zaigrao za Cibonu, a ne za Jugoplastiku, Crvenu zvezdu ili Partizan.

Izvor: YouTube/NBA Europe/Printscreen

Legendarni hrvatski košarkaš Dražen Petrović poginuo je u saobraćajnoj nesreći prije 33 godine. On je svojim autom putovao iz Njemačke za Hrvatsku, a saobraćajna nesreća dogodila se kod mesta Denkendorf. Vozilom je upravljala Draženova djevojka Klara, košarkašica i model, dok je hrvatski sportista spavao u trenutku nesreće.

Dražen je imao reputaciju jednog od najboljih evropskih igrača u tom trenutku, a nekoliko godina ranije za njega su se otimali svi velikani jugoslovenske košarke. Pričalo se prethodnih godina da su Crvena zvezda i Partizan imali šansu da dovedu Dražena Petrovića, ali...

"Reći ću vam odmah, vrlo jednostavno... Meni bi kao majci čak bilo draže da su u Splitu, da su mi puno bliže. Ali samo u Ciboni su mi garantovali, jamčili minutažu za moga Acu, a to Jugoplastika nije mogla obećati. Imala je popunjene bekovske pozicije...", rekla je Biserka Petrović za "Slobodnu Dalmaciju".

Aco Petrović se davne 1976. godine preselio iz Šibenika u Zagreb, a od 1984. godine bio je saigrač sa rođenim bratom. Zajedno su učestvovali u najvećim klupskim uspjesima, iako je porodica Petrović redovno dobijala pozive od čelnika Jugoplastike iz Splita, jednog od najboljih evropskih timova tog vremena.

"O, da, jesu, i te kako jesu! Pokojni Capo Bajrović malo je reći stotinu puta me nazvao. Baš je bio zapeo, silno uporan. Ali, Cibona je otvarala vrata većeg prosperiteta. Sigurnost da će igrati, a ne sjediti na klupi... Pa kad je otišao Aco, bilo je logično da mu se u Ciboni uskoro pridruži i mlađi Dražen. Sve je bilo jasno", prisjećala se Biserka Petrović svojevremeno.

Vidi opis Ko je kriv što Dražen Petrović nije otišao u Crvenu zvezdu ili Partizan? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 10 10 / 10

Prije nekoliko godina, Biserka Petrović je ispričala da je Dražen imao veliku želju da nastupi u Kupu šampiona i da je zbog toga bilo bitno ko će osvojiti prvenstvo Jugoslavije. Cibona i Crvena zvezda su igrale "majstoricu" u Zagrebu, a Mihovil Nakić je na pet sekundi do kraja meča postigao poene za pobjedu domaćeg tima (71:70) i tako odredio karijeru jednog od najboljih hrvatskih sportista.

"To je istina. On je imao čvrstu namjeru da igra tadašnjem Kupu šampiona, najjačem evropskom takmičenju. Da je te godine Zvezda osvojila titulu, on bi otišao tamo, da je Partizan bio prvi, igrao bi u Partizanu. Samo je htio da ode korak dalje. Dražen je svoj put bio zacrtao, kao da je osjećao da će njegovo vrijeme na zemlji biti kratko. I nikad nije tražio naše mišljenje ili bratovljevo. Saslušao bi nas, ali je odluke donosio sam", objasnila je gospođa Petrović.

Kakvu je karijeru imao Dražen Petrović?

Porodica Petrović živjela je u Šibeniku, a Dražen je tamo rođen i tamo je napravio prve košarkaške korake. Stigao je i do prvog tima Šibenke, u kojoj je četiri sezone bio noilac igre - prije nego što je napravio iskorak i pojačao zagrebačku Cibonu, jedan od najboljih jugoslovenskih klubova.

Dražen je sa Cibonom dva puta postao evropski prvak, a tih godina profilisao se i kao jedan od najboljih igrača u Evropi. Uslijedio je transfer u Real Madrid gdje se Petrović zadržao samo godinu dana, a zatim je igrao u NBA - za Portland i Nju Džerzi. Poginuo je u ljeto 1993. godine, nakon svoje najbolje sezone u SAD, sa samo 28 godina.

Kao reprezentativac Jugoslavije osvojio je srebro i bronzu na Olimpijskim igrama, zlato i bronzu na Svjetskim prvenstvima, zlato i bronzu na Evropskim prvenstvima i zlato i srebro na Univerzijadi. Sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je srebro na Olimpijskim igrama.

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(MONDO)