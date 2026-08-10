Molina sletio u Vječni grad: Gasperini baš voli "gaučose"

Nakon Santijaga Kastra, te odranije prisutnih Paula Dibale i Matijasa Sulea, Roma angažovala još jednog Argentinca.

Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock

Fudbalska pijaca u Italiji ne miruje, a Romina ljetna rekonstrukciju tima pod vođstvom Đan Pjera Gasperinija traje. Desni bek Nauel Molina (28) stigao je u Rim, gdje ga očekuju ljekarski pregledi i zvanični potpis višegodišnjeg ugovora sa "vučicom".

Argentinski internacionalac sletio je u prestonicu Italije prema planiranom rasporedu. Nakon obaveznih medicinskih testova u Trigoriji, očekuje se da i zvanično zaduži dres rimskog kluba i stavi paraf na ugovor.

Argentinski reprezentativac u redove Rome stiže iz madridskog Atletika, čime predstavlja prvu veliku kockicu u mozaiku koji sklapa iskusni stručnjak na klupi Rimljana.

Dolaskom argentinskog defanzivca, uprava kluba je ispunila prve želje svog trenera u prelaznom roku tokom kojeg su trening-kamp Rome već stigli Santijago Kastro (Bolonja) i Konstantinos Kulijerakis (Volfsburg).

Dolazak Moline donosi prijeko potrebnu čvrstinu i iskustvo na desnom boku, a navijači Rome sa velikim optimizmom iščekuju zvaničnu promociju novog ljubimca.

Molina će se pridružiti Argentincima Paulu Dibali i Matijasu Suleu, koji su već starosjedioci na "Olimpiku", kao i Kastru koji je ovog ljeta stigao u Vječni grad.