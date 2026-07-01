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Roma odbila milione za Svilara: Plaća kaznu zbog Srbina, samo da ga zadrži u timu

Roma odbila milione za Svilara: Plaća kaznu zbog Srbina, samo da ga zadrži u timu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Roma insistira da zadrži srpskog golamana Mileta Svilara po svaku cijenu

Roma ne želi da prodaje Mileta Svilara Izvor: Raffaele Conti/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia

Bivši reprezentativac Srbije Mile Svilar ostaje u Romi. Italijanski velikan po svaku cijenu želi da zadrži golmana, pa umjesto da riješi finansijske probleme, ovaj tim donio je neočekivanu odluku i odbio milione.

Roma je riješila da sačuva okosnicu tima. Zbog toga je klub iz Italije odbio ponudu za Mileta Svilara, ali i za vezistu Nikola Pizilija. Jasno je da Roma neće prodavati igrače kako bi ispunila administrativne prohtjeve, a između ostalog, klub ima ambicije da se u velikom stilu vrati u Ligu šampiona, pa je korak "vučice" više nego jasan.

Ostaje pitanje da li je vrijedan? Roma će biti kažnjena od strane UEFA, očekuje se da će morati da plati između 10 i 12 miliona evra, a postoji šansa ograničenja za evropska takmičenja. Očigledno da iz italijanskog kluba ne brinu, pošto su odbili čak i unosnu ponudu Juventusa za Svilara. Crno-bijeli su poslali ponudu od 42 miliona evra za čuvara mreže.

I ne samo "stara dama", odbijen je i Porto. Iz Portugala je stigla ponuda za mladog igrača Nikola Pizilija. Momak koji ima 21 godinu mogao je da donese 25 miliona evra Romi, ali su iz kluba i tu ponudu odbili, a da ozbiljniji razgovori za Italijana uopšte nisu ni vođeni.

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Tagovi

Roma Mile Svilar Serija A

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