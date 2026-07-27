Još jedan Argentinac na "Olimpiku": Roma dobila strašno pojačanje u napadu

Dosadašnji napadač Bolonje preći će u rimski klub za 35 miliona evra.

Izvor: Shutterstock

Roma i Bolonja sklopile su posao ljeta - Đan Pjero Gasperini konačno je dočekao kapitalno pojačanje u vrhu napada.

Poslije dugog i turbulentnog letnjeg prelaznog roka u kom je promašila nekoliko velikih meta, Roma je napokon presjekla i završila ogromno pojačanje u napadu. Kako prenosi dobro obaviješteni italijanski novinar i stručnjak za transfere Đanluka di Marcio, "vučica" je postigla dogovor sa Bolonjom oko transfera sjajnog argentinskog napadača Santijaga Kastra (21).

Rimljani će na račun Bolonje uplatiti 35 miliona evra, dok će timu sa "Dal'Are" pripasti i 10 odsto od naredne prodaje mladog Argentinca.

U sklopu ove velike operacije, napadač Rome Artem Dovbik preseliće se u Bolonju na pozajmicu sa pravom otkupa ugovora. Iako su dva kluba iz pravnih i finansijskih razloga ove poslove formalno vodila kao odvojene transfere, a ne klasičnu razmjenu "igrač plus novac", upravo je mogućnost da Bolonja ekspresno dobije zamjenu u vidu Ukrajinca bila presudna.

Izvor: Shutterstock

Presudila je i sama želja Kastra, koji je insistirao na odlasku iz Bolonje kako bi napravio korak naprijed u karijeri i zadužio dres rimskog velikana.

Bolonja će tako inkasirati željenih 35 miliona evra i napraviti fantastičan finansijski profit. Podsjećanja radi, Kastro je u Italiju stigao u januaru 2024. godine iz Velez Sarsfilda za svega 13,2 miliona evra.

Gasperini i Roma su napokon zatvorili goruće pitanje u napadu. Nakon što su im tokom ljeta "pobjegli" Mejson Grinvud, Krisensio Samervil i Nikolo Trezoldi, klub je uspio da angažuje jedno od najtraženijih mladih imena u Italiji.

S druge strane, Ukrajinac Dovbik dobija priliku da redefiniše formu i u Bolonji preuzme ulogu prvog napadača u sistemu koji njeguje napadački fudbal.

Zvanična potvrda i ljekarski pregledi očekuju se u narednim danima, kada će Kastro i zvanično postati novo glavno oružje Đan Pjera Gasperinija u borbi za vrh Serije A.