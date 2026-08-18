Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić komentariše nove transfere ovog ljeta i ulogu Miloša Teodosića. Da li još Petrušev nedostaje?

Izvor: DM/© MN press, all rights reserved

Kapiten Crvene zvezdeOgnjen Dobrić zadovoljan je timom koji je ovog ljeta "skockao" novi sportski direktor Miloš Teodosić i u podkastu "6,75 range" je istakao da jedva čeka da počne nova sezona. Veliki broj igrača iz prošle sezone je ostao na okupu, stigla su neka nova imena, a Dobrić je otvoreno rekao šta od koga očekuje.

"Iskusni evroligaši su mi došli. Ali nije se mnogo to mijenjalo. Dosta igrača je ostalo od prošle godine. Dobro, baš dobro", bile su prve impresije Ognjena Dobrića.

"Baš sam pozitivan. Sad pogotovo ovaj potpis, mislim da nam je takav igrač falio kao što je Nik Vejler-Bab. On je takoreći pass-first plejmejker, što mnogo znači. To mnogo znači. Prethodnih godina nismo to imali. Ne kažem da su loši igrači, samo drugačijeg tipa. Ali sa Krisom Džounsom mislim da će biti odličan par, jer su dva različita igrača. I Kris Džouns i Kodi Miler-Mekintajer vole da daju, ali za sistem kakav ima Ibon Navaro, mislim da je pravi pogodak", ocijenio je Dobrić.

Boldvina ne poznaje, stiže li Petrušev?

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Nije želio Dobrić da odmah ide u neke velike analize i prognozira da li bi Crvena zvezda mogla da bude Valensija iz prošle godine u Evroligi, dodavši da ima tu još nekih stvari koje nisu skroz jasne.

"Nepoznanica mi je Boldvin. Ne znam. Vidio sam hajlajtse i tako te neke stvari, ali nisam još ni upoznao čovjeka, nismo trenirali. Tek treba to sve da se desi. Motli je zaista okej, sve znamo o njemu. Skorer koji može da da 20 poena za deset minuta. Djeluje to sve dobro", rekao je Dobrić i ocijenio da očekuje pojačanje u unutrašnjoj liniji.

Vidi opis Ognjen Dobrić: "Miša je sve dobro odradio, Zvezdi možda fali još Petrušev" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Kažem ti, nije bilo mnogo odlazaka. Možda nam fali još neki visoki, po mom nekom mišljenju, jer imaš sad samo dva centra. Da li će Navaro da koristi Semija Odželeja kao peticu? Možda neće. I onda imaš Motlija i Izundua. Ne znam Boldvin, šta je on, četvorka? On je igrao i trojku u ‘Dži ligi’. Pa visok je, možda će peticu da igra. Eto, možda to još, ako nešto treba - četiri na pet nešto da se uzme."

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Neki Petrušev, to je to. To mislim da bi bilo baš dobro, ali teško", rekao je Dobrić: "Teško, teško."

"Kad Teodosić pozove, to je to"

Dobrić dodaje da jedva čeka da radi sa Ibonom Navarom, za koga je čuo sve najbolje, dok je takođe pohvalio i novog direktora Miloša Teodosića koji je sjeo u fotelju poslije godinu dana pauze od košarke.

"Miša je sve odradio. Miša je dobar posao napravio. Posvećen je. Miša i ovaj posao - fenomenalno. On se uživio, ušao u ulogu. Miša generalno voli sastanke, voli da priča s ljudima. On je non-stop: ‘Ajde, dođi. 'Ajmo na kafu, 'ajmo na ručak, 'ajmo da sjednemo, popijemo kafu.’ Tako da mu je posao idealan. Zove: ‘Ajde, dođi na sastanak’, video-poziv. Fenomenalno. Fenomenalno", nasmijao se Dobrić

"I Miša je čovjek koji ima ugledno ime u Evropi. Ima kontakte. Ne zove neki anonimus. Znači, pozove Miloš Teodosić, odmah ima težinu. Samo kad vidiš ko zove, razumiješ. I to je pogodak Zvezde. Prije svega to, razumiješ. Prije svega to", zaključio je on.

Koga je sve Zvezda dovela?

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvezda je ovog ljeta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija i Vojina Medarevića, odnosno Nika Vajlera-Beba. Tu je i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proljeća, a potpisao je i mladi Andrej Bjelić iz Real Madrida.

Bilo je dosta odlazaka iz tima, klub su napustili Donatas Motiejunas, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer. Nikola Kalinić se takođe penzionisao, dok je Ognjen Radošić otišao na pozajmicu.