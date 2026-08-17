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Čima Moneke ima važnu poruku za Delije: "Jedva čekam da vas vidim i zaigram za Navara"

Čima Moneke ima važnu poruku za Delije: "Jedva čekam da vas vidim i zaigram za Navara"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nigerijac Čima Moneke spreman je za novu sezonu sa Crvenom zvezdom i raduje se saradnji sa novim trenerom.

Čima Moneke poruka za Delije Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke imao je poruku za sve navijače. Nigerijac ne može da dočeka da ponovo obuče crveno-bijeli dres i zaigra pred Delijama, a raduje ga i saradnja sa novim trenerom Ibonom Navarom.

Bio je jedan od lidera prošle sezone, ali klub sa Malog Kalemegdana nije mogao dalje od plej-ina Evrolige. Ovog puta u crveno-bijelom taboru dočekuju novu sezonu sa velikim ambicijama, ali bez prevelikih obećanja.

"Pozdrav svima! Nadam se da su svi koji gledaju ovaj video, kao i zvezdaši širom svijeta sjajno, ja jesam, i jedva čekam da se vratim na posao. Ne mogu da dočekam da igram pred navijačima, upoznam nove saigrače i igram za trenera Ibona Navara. Biće ovo sjajna godina", kaže Moneke i nastavlja:

"Cilj nam je da svakog dana budemo sve bolji i to počinje od priprema. Budite uz nas, kao što ste uvijek. Ništa od ovoga ne možemo bez vas, jedva čekam da vas vidim. Bićemo bolji i to zbog vas", rekao je Čima u obraćanju Delijama, i pozvao ih da kupe sezonske karte.

 Raspored priprema KK Crvena zvezda

Prvi pripremni meč ekipa Crvene zvezde odigraće 01.09.2026. godine u Beogradu, u utakmici zatvorenog tipa.

Već 04.09. na izuzetno jakom turniru na Kritu, crveno-bijeli će odigrati duel polufinala protiv ekipe Armanija (18.30 časova) dok je duel za prvo ili treće mjesto protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea na programu dan kasnije (05.09.2026).

Potom 11.09. slijedi još jedna izuzetno jaka provera protiv aktuelnog šampiona EL, Olimpijakosa na turniru u Nikoziji. Dan kasnije zakazana je utakmica sa ekipom Arisa, takođe na Kipru.

Posljednji meč pred start sezone biće novi duel sa ekipom Arisa, koji od ove sezone sa klupe predvodi Vasilis Spanulis, a izuzetno pojačan tim tokom leta jedan je od kandidata za najviši plasman u Evrokupu.

Ovaj meč koji će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić" biće otvoren za sve vlasnike članskih i sezonskih karata KK Crvena zvezda kao zahvalnost za vjernost, i prava uvertira za prvi takmičarski meč koji slijedi 6 dana kasnije - duel sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni (24.09).

Tagovi

Čima Moneke KK Crvena zvezda

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