Pogledajte buran odgovor Veljka Paunovića: Nikad nije ovako planuo u sekundi

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović držao je petominutni monolog o problemima srpskog fudbala koji ne mogu da se riješe preko noći, planuo je zbog pitanja: Šta smo naučili?

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović podigao je ton poslije poraza od Njemačke (0:2), objašnjavajući javnosti da je peti uzastopni poraz "orlova" dio procesa - i da moraju da istrpimo rezultate kako bi stigli do cilja. U njegovom glasu može da se prepozna strast, ali i nemoć zbog aktuelne situacije koja ne oslikava ono u šta vjeruje, tako da je zbog jednog pitanja imao monolog dug pet minuta.

"Šta smo naučili večeras?", glasilo je pitanje zbog kog je Veljko Paunović u nekoliko navrata povisio ton, pokušavajući da naglasi važnost svojih riječi, za koje se nada da će prije svega stići do njegovih fudbalera.

Šta je rekao Veljko Paunović?

Pogledajte 05:31 Veljko Paunović: Tako nigde nećemo stići Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije

"Prvo, ne može se naučiti da pritisnete dugme i da sad da vam ja dam ovdje šta smo sve naučili", rekao je Paunović i dodao da su zaključci iz prethodnih utakmica da "zadovoljimo svaki nivo" za takmičarski fudbal kakav igra recimo Njemačka.

"Prvo imamo situaciju gdje gledamo da vratimo igrače i vratili smo pojedince u reprezentaciju. Znači, pravimo s jedne strane jednu čvrstu bazu, a s druge strane i neke mlade igrače koje pripajamo reprezentaciji. Gledamo na duge staze, pravimo proces koji je potreban. Potrebno je vrijeme. Onaj ko nema strpljenja, ja ne mogu da mu ga dam, tako da su to stvari koje u fudbalu jednostavno ne mogu da se preskaču", dodao je Paunović.

"Dakle, ono što ja mislim da treba da shvatimo je da, ako mi želimo da stvari radimo i da nam je samo parametar rezultat... Naravno da je svakako i utisak jedna od stvari koja je danas možda ostala drugačija nego u prethodnoj utakmici. Ali ako idemo iz utakmice u utakmicu i stalno smo na tom ringišpilu osjećanja, nećemo nigdje stići, a pogotovo je kod nas na Balkanu to. Ja ne znam odakle mi, s kojim pravom, mislimo da mi znamo više ili da smo u ovom trenutku spremniji od nekoga?", naglasio je Paunović istakavši da je puno parametara u fudbalu koje treba da stignemo.

"Mi smo Srbija, mala zemlja"

Izvor: HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia

"Stalno smo u nekom kontekstu: kad će, šta će? Ne znam šta, stalno neka drama i tragedija. Ljudi, da vam kažem, mi smo Srbija, mala zemlja. Rekao sam to prvi dan, jer sam vam rekao to prvi dan kad sam došao. Treba nam vremena, treba da se uspostavimo u jedan sistem koji ja ne želim... Ne mogu da ubrzam, jer ne postoji način da se ubrza. Ono što moramo da shvatimo je da, ako gledamo i dalje iz naše perspektive, nigdje nećemo doći. A naša perspektiva je jako uska i neću da otvaram priču dalje, zato što ono što sam ja naučio za ovih manje od godinu dana ovdje, to je da moramo da se promijenimo.

Moramo da promijenimo naše vrijednosti - i govorim od prvog dana. Moramo da promijenimo naše kriterijume. Moramo da izađemo iz ovih okvira, a nažalost, malo je nas koji smo bili, vidjeli i radili negdje drugdje i bili uspješni u tome."

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"Tako da, kada ja dođem ovdje, ja dolazim da pomognem i ne mogu da vam dam ništa drugo sem svoje najbolje. I da vam kažem jednu istinu: nije samo fudbal odraz treninga, šta kaže selektor, šta kaže trener i šta oni rade u klubovima. Fudbal je odraz cjelokupnog stanja u našem mentalitetu. Ja sam ponosan na momke i na ono što ja mogu da utičem na njih, da to vidim uvijek", dodao je Paunović.

"Vidite da oni grizu na 2:0 protiv Nijemaca"

Izvor: MN PRESS

Istakao je Veljko Paunović da je bilo i dobrih stvari: "Ja sam vidio i danas kad gubimo 2:0. Ušli su ovi mladi momci i idu i jure za Nijemcima. Hoće da ih malo grizu, hoće malo da ga udari, da ga čuje i da mu kaže: 'Tu smo mi. Ne damo se još. Ja se još nisam predao.' Možda to niste vidjeli, ali ja to vidim i ja to tražim i neću nikad da ekipa, ko god da staje ispred nas... Nećemo to.

Ako to ne vidim, onda ću biti ljut. Na momke ne mogu da budem ljut.

Zahvaljujem se isto momcima koji su navijali za nas iznad klupe, koji su nas bodrili sve vrijeme i koji su vidjeli koliko smo energije unijeli u utakmicu, tako da svi koji su bliski nama znaju da mi iznutra radimo svakodnevno da ispravimo jedan negativan ambijent koji smo uspjeli da ispravimo. Vratili smo neke naše igrače, lidere i odlične talentovane igrače koji nam daju dobru energiju. Pokušavamo da pravimo i onda ulazimo, pokušavamo da pravimo igru i metod, odnosno model igre, za koji je potrebno vrijeme, i onda ulazimo u takmičenje sa ekipama koje su u ovom trenutku ispred nas."

Vidi opis Pogledajte buran odgovor Veljka Paunovića: Nikad nije ovako planuo u sekundi Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Nemačka - Srbija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Izvinjavam se što sam toliko dug, ali ako hoćete, šta smo sve naučili? Naučili smo da još nismo tamo gdje možda, možda možemo jednog dana da dostignemo, ali mora mnogo da se radi", zaključio je on.

Podsjetimo, fudbalska reprezentacija Srbije ima tri poraza u Ligi nacija i posljednja je u svojoj grupi, dok u nedjelju gostuje Holandiji u Ajndhovenu.