Grčka ispustila Holandiju u Ligi nacija

Grčka je ispustila pobjedu protiv Holandije u Ligi nacija, završivši meč 2:2. U uzbudljivoj završnici, Rajnders je izjednačio u 89. minutu.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Grčka je ispustila pobedu protiv Holandije u meču Lige nacija u Solunu - 2:2 (2:0). Vezista gostiju Tijani Rajnders postavio je konačan rezultat u 89. minutu, volej-udarcem na stadionu "Tumba". Tako je domaćinu izmakao trijumf kojim bi bajkovito počeo učešće u takmičenju, jer je prošle nedjelje pobijedio na gostovanjima Srbiju i Njemačku.

Grčki tim je i u četvrtak uveče krenuo furiozno i do poluvremena stekao vođstvo golovima Fotisa Joanidisa preciznim udarcem u 23. minutu i matom Jorgosa Masurasa upravo na Joanidisovu asistenciju u 45+2. minutu.

Ipak, Holanđani su se u nastavku trgli, u 59. minutu smanjili golom kapitena Virdžila Van Dajka na centaršut iz kornera, a onda su u uzbudljivoj završnici izbjegli poraz. Povrh toga, "lale" su još jednom pokazale koliko su žilav tim, koji u čak 19. uzastopnom meču nije doživio poraz u okviru 90 minuta.

Grci su i pored gorkog ukusa u ustima ostali na vrhu tabele Grupe 2 Lige A sa sedam bodova, ispred drugoplasiranih Holanđana sa pet, Njemačke sa četiri i Srbije bez bodova. U sljedećem kolu, u nedjelju uveče, Holandija će dočekati Srbiju, a Grčka Njemačku (oba meča od 20.45).







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Bonus video:

Florijan Virc postiže drugi gol na meču Nemačka - Srbija. Izvor: Youtube/Arena sport TV/printscreen

(MONDO)