Veljko Paunović: "Da je Kosta Nedeljković dao gol bili bismo kao Grčka?"

Selektor Veljko Paunović najavio meč protiv Holandije i detaljno objasnio šta traži od ekipe i gdje je srpska reprezentacija danas. "Znate zašto ne padamo duhom? Jer će sve doći sa vremenom", uvjerava.

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Reprezentacija Srbije u nedjelju, 4. oktobra igra četvrti, posljednji meč u ovom prozoru Lige nacija, a rival je Holandija u Ajndhovenu (20.45). Dan prije meča, na konferenciji za medije bili su selektor Veljko Paunović (49) i Filip Kostić (33), inače od ove sezone stanovnik petog po veličini grada u Holandiji i igrač PSV Ajndhovena.

Selektor Paunović održao je još jedno na momente emotivno obraćanje javnosti, u kojem je govorio šta će tražiti od ekipe. Kao prvo - da se reprezentacija ne brani previše "nisko", odnosno da ne stoji preblizu svom golu kao u porazu od Njemačke, već "više", kao u porazu protiv Holandije. Kao drugo, a za Paunovića najvažnije, cilj je da njegovi igrači dobijaju duele - počev od napada.

"U prvoj utakmici Holanđani nisu očekivali našu promjenu formacije, sastava, tokom cijele utakmice smo imali objektivnu situaciju da možemo... Prvi smo šutirali, Sergejeva šansa, pa Joveljićev šut kao penal... Šta je razlika u utakmicama između Holandije i Njemačke? To gdje smo se branili. Sa Njemačkom smo se previše spustili, a protiv Holandije smo bili tamo gdje treba da budemo. Tada smo bili u zoni u kojoj možemo da branimo dubinu i da pređemo u napad i da donesemo loptu do protivničkog šesnaesterca. Sa Nijemcima smo bili previše duboko"

"Do sutra bih mogao o ovome da pričam"

Pitanje o više od 80 pretrpljenih šuteva ka golu Srbije kao da je izazvalo Paunovića da otvoreno kaže sve što misli.

"Sve je izvučeno iz konteksta, to što kažete je činjenica kad se samo posmatra, a mora se gledati i iz kojih zona su bili ti udarci ka golu. Protiv Holandije je bilo mnogo udaraca izdaleka, odakle je manja mogućnost postizanja golova, ne kažem da je nemoguća. Upravo zato jer smo bili bolje postavljeni na terenu. Zato je jedan od ciljeva da izvučemo mnogo dalje liniju konfrontacije sa protivnikom nego gdje je bila (protiv Njemačke). Protiv Holandije bilo je osam blokiranih šuteva, drugi šutevi su prešli preko gola i neutralizovani su presingom, blizinom u odnosu na protivnika, usmjeravanjem na slabiju nogu, van gola, braneći osu gola... Tu pričam o individualnoj odbrani, a kad pričamo o kolektivnoj, onda je to plan gdje ćemo se postaviti, koliko daleko od gola i gde ćemo i u kojoj zoni pritiskati. Mogao bih o ovome da pričam do sutra".

Na tom mjestu Paunović je naglasio svoj osnovni zahtjev prema igračima.

"I još jedan faktor, fundamentan za nas i momci to znaju, stoji uvijek napisano na tabli - 'Osvajati duele'. Moramo u defanzivnim duelima da budemo jaki, a za to moraš da budeš fizički spreman, u formi, svježiji od protivnika i mentalni jači. Možda i onaj naš ratnički mentalitet i inat da unesemo u to. Sve to ide jedno sa drugim i neodvojiv je dio efikasne odbrane. Da si motivisan i da mu kažeš: 'Neću da mu dam da me prođe', govorim o defanzivi. A najbolji osvojeni duel je ofanzini duel, kad spustiš protivnika 'dole'. Ako se dobro braniš, bićeš nepobjediv, a da bi bio šampion - moraš da napadaš. Moramo da imamo i više ofanzivnih duela".

"Da je Kosta dao gol bili bismo Grčka?"

Htio je da naglasi selektor i da bi i "Srbija bila Grčka", da je prva šansa Koste Nedeljkovića pretvorena u gol protiv Njemačke pri rezultatu 0:0 u Minhenu.

"I kad pričamo o statistici, bez da umanjim bilo šta. Protiv Njemačke imali smo jako malo udaraca na gol i uspješnih ofanzivnih akcija, a i posed nam je bio slab. Međutim, svi su bili pod utiskom reprezentacije Grčke koja je pobijedila Nemačku 1:0 kolo ranije. A pogledajte statistiku sa te utakmice Grčke, njihov posjed lopte i koliko su oni bili pod pritiskom protivnika, boljeg od nas u mnogim parametrima. Grčka je tada imala posjed 20 odsto, kao i mi. Šta hoću da kažem? On (Filip Kostić) da gol ili namješta Kosti (Nedeljkoviću) i mi smo onda slični Grčkoj?"

"Znate zašto ne padam duhom?""

"Ponavljam, naš ofanzivni učinak protiv Njemačke bio je dramatično loš i svjesni smo, a protiv Holandije 3-4 dana pre toga izgledalo je to drugačije. Da li možemo pomjeriti liniju 'gore'? Možemo i moramo to da uradimo. Da li možemo da iz te zone budemo opasniji ili kroz našu strukturu i ideju napada? Vjerovatno ćemo biti uspješniji ako uspijemo to da uradimo. I zašto ne padamo duhom s obzirom na to da imamo loše brojeve? Sve će to doći sa vremenom. Uostalom, znam kako fudbal funkcioniše i da momenat u kojem je naš tim zahtijeva još vremena, ali svaki tim dođe tamo gdje mi želimo, ako ispoštuje proces".

Bonus video:

Velika šansa za Kostu Nedeljkovića na utakmici Nemačka - Srbija na Alijanc areni u Minhenu Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)