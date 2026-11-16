Pred meč sa Olimpijom, Ibon Navaro ističe da Milano ima potencijal za plej-of, uprkos teškom startu sezone.

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KK Crvena zvezda ove nedjelje ima "dupli" program Evrolige i nakon pobjede nad Cedevita Olimpijom odradila je trening u Beogradu, pa će se poslije zajedničkog ručka košarkaši uputiti u Milano gdje ih čeka izazovan meč sa Olimpijom u "Unipol Forumu" (utorak, 20.30).

"Teško je isto kao i protiv bilo koje druge ekipe", rekao je Ibon Navaro o ekipi koja ima 1-10 ove sezone, ali vjeruje da je mnogo bolja od toga: "Mislim da je Milano klub koji je stvoren ne samo da igra u plej-ofu, već da bude i na nekom višem nivou. Međutim, ponekad određene okolnosti, problemi i povrede mogu da dovedu do lošeg početka sezone. Morali su da promijene trenera. Kada dođe do promjene, prva stvar koja se dešava jeste da igrači praktično kreću od nule, kada su u pitanju minutaža i uloge u timu."

Vidi opis "To je tim i za više od plej-ofa": Ibon Navaro upozorava igrače Zvezde pred Milano Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

"Zato možete da vidite mnogo više energije i agresivnosti u njihovoj odbrani. To se uvijek dešava kada ekipa promijeni trenera. Nisu mnogo promijenili svoju igru u napadu. Pokušavaju da budu agresivniji. Na posljednje dvije utakmice dosuđena su im ukupno 42 faula u određenim situacijama, dok im je prosjek oko 11, 12 ili 13. To je ponekad povezano sa agresivnošću koju pokušavaju da uvedu u svoju igru", dodao je Navaro.

Prema njegovim riječima, u pitanju je ekipa koja izaziva veliko poštovanje: "Imaju ekipu sa mnogo iskusnih i talentovanih igrača. Tu su i igrači koji donose energiju i igraju veoma dobru odbranu. Imaju dobre atlete. Sjećam se naše utakmice protiv njih u predsezoni, kada nam je Mozes Rajt pravio ogromne probleme", dodao je Navaro.

Na koga računa Navaro?

Prema riječima trenera Crvene zvezde, svi igrači su u pogonu, uključujući i povrijeđenog Davida Kremera koji je poslije preloma nosa odradio trening.

Vidjećemo da li će na njega Navaro računati za meč sa Olimpijom ili možda sa Barselonom (petak).