David Kramer polomio nos: Zvezda se hitno oglasila saopštenjem

David Kramer je zadobio prelom nosa tokom utakmice, ali je brzo operisan i vraća se na trening sa maskom.

Izvor: MN PRESS

Prvotimac Crvene Zvezde Meridianbet David Kramer zadobio je prelom nosne kosti sa dislokacijom tokom utakmice ABA lige sa Cedevita Olimpijom.

Brzom intervencijom ljekarskog tima kluba, Kremeru je odmah u nedjelju uveče učinjena repozicija (vraćanje) nosne kosti, a dodatni snimak nakon intervencije pokazao je urednu poziciju fragmenata.

Kramer neće odsustvovati sa treninga Zvezde

"To praktično znači da će David Kramer moći sa maskom da se odmah priključi treninzima prvog tima i bude u konkurenciji za predstojeće utakmice. Odluku o njegovom nastupu donijeće trener Ibon Navaro", saopštila je Zvezda.

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet nakon treninga u ponedjeljak putuju u Milano gdje ih u utorak očekuje meč sa Armanijem

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