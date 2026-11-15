Crvena zvezda se vratila na pobjednički kolosijek poslije teškog poraza u Madridu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su ekipu Cedevita Olimpije 94:83, u osmom kolu ABA lige. Crveno-bijeli su u nekoliko navrata imali +10, ali se slovenački tim nije predavao. Na četiri minuta do kraja su dostigli novu dvocifrenu prednost, odakle povratka nije bilo.

Meč su prelomili zahvaljujući dobrim potezima Batlera i Nvore u finišu utakmice...

Crveno-bijeli su bolje ušli u meč, da bi polovinom prve dionice gosti stigli do kratkotrajnog preokreta. Domaćin uspijeva do kraja da vrati vođstvo, a onda i da stigne do dvocifrene prednosti u drugoj četvrtini, da bi na bi na poluvremenu bilo 48:43.

Vidi opis Crvena zvezda odoljela u Pioniru: Cedevita Olimpija nije imala snage za novi juriš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Poslije serije 9:0, stigli su gosti na poen zaostatka, ali imala je Crvena zvezda više raspoloživih oružja, pa su pred posljednjih 10 minuta imali +3. U posljednjoj dionici su uspjeli da prelome meč na četiri minuta do kraja, kada su stvari u svoje ruke preuzeli Batler i Nvora.

Na kraju je Batler bio najbolji u pobjedničkom timu sa 16 poena, Nvora je dodao 15, Karter 13, dvocifren je bio i Odželej sa 12 poena.

Kod Cedevita Olimpije Kauan je bio najbolji sa 20 poena, Kroflič je dodao 18, a Hurt 13.