Crvena zvezda odoljela u Pioniru: Cedevita Olimpija nije imala snage za novi juriš

Crvena zvezda se vratila na pobjednički kolosijek poslije teškog poraza u Madridu.
Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su ekipu Cedevita Olimpije 94:83, u osmom kolu ABA lige. Crveno-bijeli su u nekoliko navrata imali +10, ali se slovenački tim nije predavao. Na četiri minuta do kraja su dostigli novu dvocifrenu prednost, odakle povratka nije bilo.
Meč su prelomili zahvaljujući dobrim potezima Batlera i Nvore u finišu utakmice...
Crveno-bijeli su bolje ušli u meč, da bi polovinom prve dionice gosti stigli do kratkotrajnog preokreta. Domaćin uspijeva do kraja da vrati vođstvo, a onda i da stigne do dvocifrene prednosti u drugoj četvrtini, da bi na bi na poluvremenu bilo 48:43.
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Poslije serije 9:0, stigli su gosti na poen zaostatka, ali imala je Crvena zvezda više raspoloživih oružja, pa su pred posljednjih 10 minuta imali +3. U posljednjoj dionici su uspjeli da prelome meč na četiri minuta do kraja, kada su stvari u svoje ruke preuzeli Batler i Nvora.
Na kraju je Batler bio najbolji u pobjedničkom timu sa 16 poena, Nvora je dodao 15, Karter 13, dvocifren je bio i Odželej sa 12 poena.
Kod Cedevita Olimpije Kauan je bio najbolji sa 20 poena, Kroflič je dodao 18, a Hurt 13.