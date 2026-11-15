Direktor Evrolige: "Zvezda i Partizan u neizvjesnoj situaciji poslije promjene vlasti"

Direktor Evrolige Ćus Bueno potvrdio da Zvezda i Partizan neće dobiti status "franšize" zbog toga što više neće živjeti od državnog novca kao do sada

Izvor: Eurohoops.net/Screenshot

Direktor Evrolige Ćus Bueno oglasio se o statusu Crvene zvezde i Partizana u borbi za status "franšize" Evrolige. Ukratko, taj status im je definitivno izmakao iz ruku - bar za naredne četiri godine.

Španac je rekao da poslije promene vlasti u Srbiji neće biti velikog državnog novca za "vječite" kao do sada i da je to ključni razlog što će Zvezda i Partizan čuti "Ne" na sastanku Borda EL. Najavio je Bueno da će takmičenje "pomoći" beogradskim klubovima tako što će za njih napraviti duži put do statusa franšize - a on vodi preko novog trogodišnjeg ugovora.

"Postoje timovi koji danas nisu spremni (za status franšize) zbog promjene vlasti u njihovoj zemlji, koja neće moći da subvencioniše timove, a oni žive od vladinog novca. To stvara veoma neizvjesnu situaciju. Dalje, postavlja se pitanje ko će moći da plati obeštećenje (od 50 miliona evra, za status franšize)", rekao je Bueno za specijalizovani portal "Eurohoops".

"Polako, ovo nije trenutak"

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"Sa druge strane, oni su nam važni, pa bi sada trebalo vidjeti kako da im napravimo stazu kojom će proći kroz ovaj proces, dok aktuelni trenutak možda nije pravi za njih (da postanu franšize)".

Obratio se direktno Partizanu i Zvezdi.

"Ne brinite, pomoći ćemo vam i ostaćete sa nama, prođite kroz ovo i hajde da opet vidimo kada budete spremni", dodao je Bueno.

Šta čeka Zvezdu i Partizan?

Zvezda i Partizan trebalo bi da potpišu novi trogodišnji ugovor sa Evroligom i da ponovo 2030. godine konkurišu za status "franšize". Na sastanku Borda Evrolige krajem novembra ta odluka će biti ozvaničena.

Sa druge strane, izvjesno je da "vječiti" od sljedeće sezone neće imati ni izbliza velike budžete kao ove i prethodnih sezona, kada su se mjerili u desetinama miliona evra.

U planu "Studentske liste", pobjednika nedavnih izbora, je da sport u Srbiji takoreći "okrene naglavačke", pa se za najveće klubove poput Zvezde i Partizana predviđa višegodišnji "prelazni rok" u kojem bi trebalo da budu utvrđeni njihovo realno pravno i finansijsko stanje, nakon čega bi uslijedio prelazak u status sportskih akcionarskih društava.

Takođe, najavljeno je da će se državne dotacije postepeno smanjivati, čime će klubovi biti primorani da se oslone na komercijalne sponzore i tržišne modele poslovanja, dok će država preostali novac ulagati u omladinske pogone i rad sa djecom.