Novi haos u Evroligi: Fenerbahče neće igrati kod kuće protiv timova iz Izraela, donijeta hitna odluka

Novi problemi u Evroligi, Fenerbahče neće dočekati izraelske klubove u Turskoj, već u Minhenu.
Košarkaši Fenerbahčea dočekaće izraelske klubove Makabi i Hapoel u Minhenu, saopštila je danas Evroliga. Nije prvi put da Evroliga donosi ovakvu odluku. Slično je bilo i prošle sezone. Usljed tenzija i potencijalnih problema koji mogu da nastanu promjena je neminovna.
Kako je saopšteno, Fenerbahče će u duplom kolu, 15. i 17. decembra, dočekati u Minhenu prvo Hapoel, a zatim Makabi. Evroliga je odluku objasnila bezbjednosnim razlozima, kao i u prethodnim sezonama.
"Ovakva odluka donesena je na osnovu preporuka lokalnih vlasti", navodi se u saopštenju Evrolige.
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Pred duplu evroligašku nedjelju sva tri tima traže izlaz iz rezultatske krize. Fenerbahče kao nominalni domaćin je doživio tri poraza u posljednja četiri meča i na sedmom je mjestu sa skorom 7-4.
Hapoel je izgubio tri utakmice zaredom u elitnom takmičenju i ima skor 6-5, dok je Makabi prekinuo niz od četiri neuspjeha pobjedom baš protiv Hapoela i sada je na 3-8.
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(TAČNO/MONDO)