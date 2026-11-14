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Novi haos u Evroligi: Fenerbahče neće igrati kod kuće protiv timova iz Izraela, donijeta hitna odluka

Novi haos u Evroligi: Fenerbahče neće igrati kod kuće protiv timova iz Izraela, donijeta hitna odluka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novi problemi u Evroligi, Fenerbahče neće dočekati izraelske klubove u Turskoj, već u Minhenu.

Fenerbahče neće dočekati izraelske klubove u Turskoj Izvor: MN PRESS

Košarkaši Fenerbahčea dočekaće izraelske klubove Makabi i Hapoel u Minhenu, saopštila je danas Evroliga. Nije prvi put da Evroliga donosi ovakvu odluku. Slično je bilo i prošle sezone. Usljed tenzija i potencijalnih problema koji mogu da nastanu promjena je neminovna.

Kako je saopšteno, Fenerbahče će u duplom kolu, 15. i 17. decembra, dočekati u Minhenu prvo Hapoel, a zatim Makabi. Evroliga je odluku objasnila bezbjednosnim razlozima, kao i u prethodnim sezonama.

"Ovakva odluka donesena je na osnovu preporuka lokalnih vlasti", navodi se u saopštenju Evrolige.

Kako timovi stoje na tabeli?

Pred duplu evroligašku nedjelju sva tri tima traže izlaz iz rezultatske krize. Fenerbahče kao nominalni domaćin je doživio tri poraza u posljednja četiri meča i na sedmom je mjestu sa skorom 7-4.

Hapoel je izgubio tri utakmice zaredom u elitnom takmičenju i ima skor 6-5, dok je Makabi prekinuo niz od četiri neuspjeha pobjedom baš protiv Hapoela i sada je na 3-8.



Standings provided by Sofascore

(TAČNO/MONDO)

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Tagovi

Evroliga KK Fenerbahče Makabi Tel Aviv Hapoel Tel Aviv

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