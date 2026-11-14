Hapoel se muči u novoj sezoni, doživjeli su i drugi uzastopni poraz od Makabija i situacija je postala tenzična, pa je tako na udaru i Dimitris Itudis

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Hapoel se muči u posljednje vrijeme, porazi su se zaređali, doživio je tri uzastopna, od čega dva od Makabija. Od najvećeg rivala, prvo u Kupu (86:75), pa onda i u Evroligi (80:73). Navijači su nezadovoljni viđenim, pa se na udaru našao Dimitris Itudis.

Pošto mečeve sada igraju na Kipru, upravo je na aerodromu tamo došlo do incidenta kada su navijači tražili od grčkog trenera da sam ode iz tima. "Vrati se u Grčku, ti nisi trener", vikali su mu, prema informacijama izraelskog "Sport5".

Vidi opis "Vrati se u Grčku, ti nisi trener": Željkov kum na udaru poslije novog poraza Hapoela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/VICTOR LERENA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Alter Photos / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: CLEMENS BILAN/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EPA/NIDAL SALJIC Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: VASSIL DONEV/EPA Br. slika: 10 10 / 10

Igrači i članovi stručnog štaba su bili tu i spriječili su potencijalnu eskalaciju sukoba.

Hapoel je trenutno na 10. mjestu u elitnom takmičenju sa skorom 6-5 koliko ima i Partizan. A prvi čovjek kluba Ofer Janaj je prije izraelskog derbija rekao da je Itudisov posao siguran i da vjeruje u njega.