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Crvena zvezda u posebnim dresovima igra u Madridu: Biće na aukciji, sredstva idu u humanitarne svrhe

Crvena zvezda u posebnim dresovima igra u Madridu: Biće na aukciji, sredstva idu u humanitarne svrhe

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda će igrati u posebnim dresovima na utakmici u Madridu protiv Reala zbog španskog zakona.

Crvena zvezda igra u posebnim dresovima protiv Reala u Madridu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u 11. kolu Evrolige gostuje Realu u Madridu (21 čas) i na toj utakmici će se pojaviti u posebnim dresovima. Zbog zakona u Španiji reklamiranje kladionica nije dozvoljeno na dresovima, pa su crveno-bijeli našli rješenje.

U saradnji sa "Fondacijom Delije"  odlučili su da nastave humanitarnu akciju i prva takva je upravo u Madridu gdje će se na centralnom mestu na dresu nalaziti natpis "Fondacija Delije".

"I ovi dresovi biće deo aukcije na kojoj će se prikupljati sredstva koja će biti usmjerena onima kojima su najpotrebnija. Dresovi u više utakmica koje će tim odigrati na tlu Španije, Italije i Turske u Evroligi ove sezone će se naći na licitaciji. Prihod ide u humanitarne svrhe i Fondacija će sva sredstva rasporediti onima kojima je najpotrebnija", stoji u saopštenju kluba, uz zahvalnost sponzoru kluba koji je podržao akciju.

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Real Madrid košarka Evroliga

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