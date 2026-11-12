Drčelić otišao u Španiju sa Kolokom: "Velika zahvalnost ambasadi"

Centar Crvene zvezde Kristijan Koloko stiže na megdan Real Madridu.

Izvor: kk crvena zvezda

KK Crvena zvezda riješila je najveći problem pred gostovanje Real Madridu. Centar crveno-bijelih Kristijan Koloko nije otputovao u Španiju sa ekipom zbog administrativnih problema u srijedu, ali je tokom dana sve riješeno i on će se staviti na raspolaganje Ibonu Navaru.

Sa Malog Kalemegdana su objavili da je sa Kristijanom Kolokom u Španiju otputovao predsjednik kluba Željko Drčelić.

"Želimo da iskažemo i veliku zahvalnost Ambasadi Španije u Beogradu za veliki napor koji su učinili zajedno sa administracijom kluba kako bi Kristijan igrao večeras u Madridu", navodi se u poruci Zvezde.

Izvor: kk crvena zvezda

Koliko je Koloko važan?

Koloko je dosad odigrao tri utakmice u kojima je prosječno bilježio osam poena i 2,7 skoka za 17 minuta na terenu. Vidjećemo kako će izgledati borba njega i Valtera Tavaresa u reketu i nema sumnje da mu je Navaro namijenio veliku ulogu protiv španskog velikana.

Kamerunac je potpuno promijenio igru crveno-bijelih od kad je došao, sjajan je na obje strane terena i odmah je gurnuo Džonatana Motlija u drugi plan. Crvena zvezda je trenutno druga na tabeli sa skorom 7-3, dok je jedino Panatinaikos bolji sa pobjedom više.

Crveno-bijeli su u ovoj sezoni već slavili protiv dva jaka rivala u gostima (Dubai, Olimpijakos), a protiv Reala će imati dobru šansu jer Pedro Martinez ne može da računa na čak pet važnih igrača.

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