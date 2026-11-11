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Pedro Martinez se poklonio Crvenoj zvezdi: "Da li ste vidjeli šta su uradili u posljednjih 9 utakmica?"

Pedro Martinez se poklonio Crvenoj zvezdi: "Da li ste vidjeli šta su uradili u posljednjih 9 utakmica?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Reala Pedro Martineuz istakao je da je Crvena zvezda jedan od najboljih timova u Evroligi pred važan meč u Madridu.

Pedro Martinez o utakmici Real Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Trener košarkaša Real Madrida Pedro Martinez izjavio je danas da je Crvena zvezda trenutno jedan od najboljih timova u Evroligi i dodao da vjeruje da njegova ekipa može da dođe do pobjede. Košarkaši Reala dočekaće u četvrtak od 21 sat crveno-bijele u Madridu u meču 11. kola Evrolige.

"U napadu imaju igrače koji kreiraju igru, poput Džounsa i Kartera - oni su zaista odlični i posjeduju veliki poenterski potencijal. Riječ je o veoma fizički snažnoj ekipi; doveli su Koloka, atletski nadarenog centra koji dobro obavlja mnoge zadatke. Trenutno su jedan od najboljih timova u Evroligi - pobijedili su na osam od posljednjih devet utakmica - tako da nas očekuje veoma težak okršaj. Pristupamo mu u dobrom raspoloženju, vjerujemo da na domaćem terenu možemo da pobijedimo bilo koga i to je mentalitet koji trenutno imamo", rekao je Martinez, a prenosi sajt kluba.

Zvezda je drugoplasirana na tabeli Evrolige sa sedam pobjeda i tri poraza, dok je Real na osmom mjestu sa učinkom 6-4.

Real oslabljen u Madridu

Na listi povrijeđenih Reala iz Madrida neprestano se pojavljuju novi igrači. Fakundo Kampaco pridružio se Teu Maledonu (uganuće desnog koljena), Mikaelu Jantunenu (potpuno pucanje plantarne fascije lijevog stopala), Gabrijelu Deku (prednja nestabilnost lijevog ramena) i Usmanu Garubi (pucanje Ahilove tetive lijeve noge).

Sa druge strane i crveno-bijeli imaju problem u timu. Tim Ibona Navara na put je krenuo bez centra - Kristijan Koloko je ostao u Beogradu, ali ne zbog povrede već iz administrativnih problema. Očekuje se da klub u najkraćem roku riješi problem i da veliko pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana bude dio ekspedicije u Madridu, tako što će put Španije krenuti u četvrtak, na dan utakmice.

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Tagovi

Pedro Martinez košarka KK Real Madrid KK Crvena zvezda Evroliga treneri

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