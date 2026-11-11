Zvezdin centar ostao u Beogradu, ali stiže na megdan Realu!

Crvena zvezda se sprema za meč protiv Reala u Madridu, ali će Kristijan Koloko ostati u Beogradu zbog administrativnih problema i put Španije krenuće u četvrtak, na dan meča.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u 11. kolu Evrolige igra u Madridu protiv Reala, ali će tim Ibona Navara put Španije krenuti bez jednog igrača. Kristijan Koloko, koji se u prvim mečevima crveno-bijelih sjajno pokazao, ostaće u Beogradu sve do četvrtka, pa će na dan utakmice krenuti u Španiju.

Ono što navijače Zvezde može da raduje jeste da centar visok 214 centimetara ne ostaje u prijestonici Srbije zbog eventualne povrede, već zbog administrativnih problema, kako saznaje Mocart. Koloko će u Madrid krenuti u četvrtak, na dan odigravanja utakmice, pa će ipak biti dio tima koji igra meč 11. kola u Madridu od 21 sat.

Da je Koloko izuzetno važan za tim Ibona Navara govori i statistika. Već na debiju je pokazao da je "dobar ulov", pa bi eventualni izostanak u Španiji bio problem za crveno-bijele. Koloko je dosad odigrao tri utakmice u kojima je prosječno bilježio osam poena i 2,7 skoka za 17 minuta na terenu.

Zvezda bi eventualnom pobjedom u Madridu mogla da nastavi sjajan niz na tabeli Evrolige, pošto trenutno ima skor 7-3 i nalazi se na drugom mjestu, tik iza Panatinaikosa koji vodi Željko Obradović. Ujedno, "kraljevski tim" će na domaćem terenu biti oslabljen, pa je ovo jedinstvena prilika da crveno-bijeli nastave niz trijumfa u elitnom takmičenju.

Zvezdi se otvara put

Crveno-bijeli možda gostuju u Madridu, gdje ih vjerovatno očekuje domaćinsko suđenje, ali Real će u tom susretu biti znatno oslabljen. Na listi povrijeđenih Reala iz Madrida neprestano se pojavljuju novi igrači. Fakundo Kampaco pridružio se Teu Maledonu (uganuće desnog koljena), Mikaelu Jantunenu (potpuno pucanje plantarne fascije lijevog stopala), Gabrijelu Deku (prednja nestabilnost lijevog ramena) i Usmanu Garubi (pucanje Ahilove tetive lijeve noge).

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