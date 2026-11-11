Potencijalna opasnost za Zvezdu pred Real: "Vodimo sve igrače zbog virusa"

Španski stručnjak Ibon Navaro iznio je očekivanja pred duel sa Realom u Madridu, koji je na programu u četvrtak od 21 čas.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Real Madrida u četvrtak od 21 čas, a trener crveno-bijelih Ibon Navaro izneo je očekivanja pred pakleno gostovanje. Španski stručnjak se raduje povratku u domovinu i prije svega, što će vidjeti sina. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji, tu postoji potencijalna opasnost od virusa jer su Džonatan Motli i Vojin Medarević bolesni.

"Sigurno nas očekuje teška, veoma teška utakmica. Kao što sam vam rekao i prije meča protiv Olimpijakosa, takve ekipe koje imaju tu kulturu i nasljeđe uvijek znaju kako da se takmiče, bez obzira na sve probleme koje imaju. Imaju taj DNK koji ih čini još takmičarski nastrojenijim i opasnijim upravo kada se suočavaju sa nedaćama. Znamo šta znači igrati u Madridu i kakvu košarku oni igraju, a to je košarka koja je opasna ko god da je na terenu. Ako se opustite samo dva minuta u tom ritmu, mogu vas potpuno razbiti. Tako da će ovo biti veoma zahtjevna utakmica u smislu fizičke pripreme, a posebno mentalne snage da ostanemo u igri uprkos svemu što se može desiti".

Navaro vrlo dobro poznaje Real i naglašava njihov pobjednički mentalitet do poslednje sekunde. "Igrao sam u Madridu mnogo puta. Dešavalo mi se da imam tri poena prednosti na četiri sekunde do kraja i dva slobodna bacanja, pa da na kraju izgubim. Tako da je u Madridu sve moguće. Bez obzira na rezultat i na to koliko je vremena ostalo do kraja, sve se može desiti. Oni znaju kako se igraju te posljednje sekunde i moramo biti spremni na to".

Čemu se raduje pred put u domovinu? "Vidjeću se sa sinom. To je najljepša i najposebnija stvar u svemu ovome, sin dolazi da me posjeti u Madridu, tako da mi je to najdraža okolnost vezana za ovo gostovanje u Španiji".

Upitan je kakve utiske će mu prenijeti iz Beograda? "Već je bio ovdje, tako da poznaje Beograd. Razlika je u tome što sada pljušti i lije kao iz kabla svaki dan. Kada je dolazio u septembru, bilo je sunčano i veoma toplo. Ali Beograd mu se baš dopao".

Za njega je utakmica protiv Olimpijakosa arhivirana. "Ta utakmica je završena. Ta utakmica je iza nas, okrećemo se sljedećoj. Čak smo i poslije nje već odigrali meč protiv Slovana, tako da je to uveliko prošlost. Ne smijemo ostati zarobljeni ni u pobjedama ni u porazima, ako ostanete u prošlosti, ne napredujete".

Zvezda van Beograda ne zna za poraz, što je sjajan podatak pred niz od nekoliko gostovanja. "Mislim da im je lakše da iskontrolišu pojedine emocije. Lakše je ostati fokusiran i iskontrolisati tu preveliku uzbuđenost koju imate kada igrate kod kuće pred svojim navijačima. Mi nismo ti koji izlaze pred 20.000 ljudi koji navijaju i bodre vas, ali oni jesu, a i oni su samo ljudi. Zato razumijem da im je ponekad lakše da igraju u gostima nego kod kuće. Ali to je samo na trenutak, naravno da uvijek želimo da igramo pred našim navijačima".

Zdravstvena situacija

"Džonatan ima virus, nije mogao da trenira. To je ovaj virus koji vlada u posljednje vrijeme. Takođe, Vojin Medarević je imao temperaturu i mislim da je zarazno, pa se trudimo da ih izolujemo od ekipe. Nadam se da ćemo sutra biti spremni".

Upitan je da li je odlučio ko putuje u Madrid? "Putovaćemo sa svima. Svi igrači koji su na parketu idu na put. Upravo zbog virusa, možda se sutra razbole jedan, dva ili tri igrača, pa moramo da se osiguramo i imamo sve igrače na raspolaganju", zaključio je Navaro.