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Operisan Stefan Miljenović: Crvena zvezda otkrila detalje

Operisan Stefan Miljenović: Crvena zvezda otkrila detalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović je riješio problem koji ga muči mjesecima.

Operisan Stefan Miljenović Izvor: MN PRESS

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović uspješno je obavio artroskopsku operaciju skočnog zgloba, objavili su iz crveno-bijelog tabora. Kako se navodi, ostali igrači su u punom pogonu.

"Stefan je već započeo proces oporavka i rehabilitacije, nakon neophodnog zahvata kojim je riješio problem sa povredom, koja ga je mučila još od prošlog ljeta. KK Crvena zvezda blagovremeno će obavještavati javnost o procesu oporavka našeg igrača kome želimo brz i uspješan oporavak", stoji u saopštenju Zvezde i dodaje se:

"Istovremeno, svi ostali prvotimci KK Crvena zvezda u potpunosti su zdravi i na raspolaganju treneru Ibonu Navaru pred vrlo zahtjevan period koji očekuje našu ekipu u narednom periodu."

Miljenović je van terena još od 10. oktobra kada je odigrao nekoliko minuta u derbiju sa ekipom Budućnosti u ABA ligi, ali ga je hronični problem sa povredom onemogućio da se nametne Ibonu Navaru.

Srpski plej je trebalo da se dokazuje i kupuje minute kroz ABA ligu, kao što je to radio i tokom prošle sezone, ali sada ga čeka nova pauza. Ono što je pozitivno je da je problem sa skočnim zglobom konačno riješen.

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Tagovi

Stefan Miljenović KK Crvena zvezda

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