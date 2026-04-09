Nikola Kalinić: "Stefan Miljenović? Podsjeća na Aleksu Avramovića"

Košarkaš Crvene zvezde i iskusni reprezentativac Srbije Nikola Kalinić pohvalio je mlađeg saigrača Stefana Miljenovića pred novi važan meč crveno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u 37. kolu Evrolige gostuje u Vilerbanu, ekipi ASVEL-a, u susretu koji je na programu u petak od 20.45 sati. Pred put u Francusku jedan od najiskusnijih u timu - Nikola Kalinić, otkrio je koliko ekipi Saše Obradovića znače minuti Stefana Miljenovića, pa je plejmejkera Zvezde uporedio i sa harizmatičnim Aleksom Avramovićem.

"Mislim da je odličan igrač, prije svega zbog energije i želje koju pokazuje, što je možda i najvažnije. Ostao je fokusiran i kada nije bio u timu, vrijedno je trenirao, što nije lako kada ne dobijaš minutažu. Kada dobije šansu, odigra zrelo i košarkaški. Ima sjajne radne navike i to će mu se sigurno vratiti. Ne znam tačno kakve su mu ambicije, ali vjerujem da može da izraste u evroligaškog igrača. Ako bih morao da ga uporedim, rekao bih - Aleksa Avramović", rekao je Kalinić pred put Crvene zvezde.

Kad su u pitanju mečevi koji očekuju crveno-bijele, tim Saše Obradovića nema pravo na grešku. "Važno je da dobro otvorimo utakmicu i odmah odgovorimo na njihovu igru. Znamo da su fizički veoma jaki i atletski dominantni. Njihova odbrana iz 'pik-en-rola', kojom pokušavaju da zatvore jednu stranu terena, može da bude problem, ali ako to uspijemo da probijemo, imamo čemu da se nadamo."

Zvezda je ponovo na mukama i tako je već godinama. "Ovakva situacija nije nova, isto je bilo i prošle sezone. Sistem je takav - proširen je broj timova u plej-ofu i plej-inu, pa je samim tim i veći broj ekipa koje su konkurentne i bore se za plasman."

Kad je riječ o rezultatima ostalih timova, Kalinić je bio jasan. "Iskreno, ne bavim se kalkulacijama, niti imam vremena za to. Možemo završiti na različitim pozicijama, od četvrtog do trinaestog mjesta. To prepuštam onima koji vole da računaju. Mi gledamo sljedeće mečeve - ASVEL, pa Real Madrid i nadamo se dobrim rezultatima."

Kad je u pitanju "vječiti" derbi poraz je daleko iza tima sa Malog Kalemegdana. "Taj poraz smo ostavili iza sebe, bio je težak i neprijatan, ali nema mnogo vremena za razmišljanje. Odigrali smo dobro protiv Pariza, sada nas čeka ASVEL, a zatim i Real Madrid", rekao je Nikola Kalinić.

Bonus video:

Pogledajte 02:55 Nikola Kalinić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)