logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdu čeka drama do posljednje sekunde: Ništa od čuda u Monaku, loše vijesti stigle u Beograd

Zvezdu čeka drama do posljednje sekunde: Ništa od čuda u Monaku, loše vijesti stigle u Beograd

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda se nadala pobjedi Asvela nad Monakom, ali u dramatičnom finišu nismo vidjeli senzaciju.

Evroliga Monako pobijedio Asvel Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde i navijači crveno-bijelih čekali su veoma važne vijesti iz Monaka, ali meč Evrolige koji su igrali predstavnici Francuske nije se završio onako kako su željeli - Monako je na svom parketu savladao Asvel (81:76), što znači da će se i oni do posljednjeg kola ligaškog dijela boriti za mjesto među deset najboljih timova.

Činilo se da će Monako rutinski opravdati ulogu favorita protiv Asvela, najslabijeg tima u Evroligi ove sezone, ali se tim iz predgrađa Liona nije predao sve do posljednje sekunde. Kada je djelovalo da je gotovo, "zapalio" se bivši košarkaš Partizana Brajan Angola i unio rezultatsku neizvjesnost u meč koji su pratili navijači nekoliko evropskih timova.

Asvelu je pripala posljednja dionica na meču, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi razlika. Monako je upisao trijumf koji ih održava u igri za plasman u plej-in, pa čak možda i u plej-of ukoliko ligaški dio sezone završe trijumfalno. U naredna dva kola očekuju ih utakmice protiv Barselone i Hapoela na svom terenu.

Najefikasniji igrači na utakmici bili su košarkaši Asvela Brajan Angola sa 26 i Šekil Herison sa 22 poena. U pobjedničkom timu bolji od ostalih bili su Metju Strazel koji je ubacio 22 poena, dok su ga pratili Nikola Mirotić sa 14 i Eli Okobo sa 13. Pored 13 postignutih poena Okobo je imao 10 skokova i osam asistencija, što nije baš uobičajeno za evropsku košarku.

Sada se na pozicijama osam, devet i deset nalaze ekipe Barselone, Crvene zvezde i Monaka, sa učinkom 20-16 nakon 36 odigranih kola u tekućoj sezoni. Po jednu pobjedu više imaju Panatinaikos i Žalgiris, dok je sa jednom pobjedom manje na 11. poziciji Dubai. Upravo će tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pokušati da se "uvuče" u plej-in, a to bi mogao da proba i Makabi iz Tel Aviva pobjedama na sva tri preostala meča jer ima odigranu utakmicu manje od konkurenata. Ovako izgleda tabela:



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Monako košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC