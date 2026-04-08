Kodi Miler-Mekintajer o Olimpijakosu: "Svi znaju moju situaciju, a vi nastavite da pišete bilo šta"

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer bio upitan da li će na ljeto otići u Olimpijakos

Zvezdin plejmejker Kodi Miler-Mekintajer oglasio se poslije pobjede protiv Pariza i govorio o nagađanjima da bi mogao da pređe u Olimpijakos na ljeto.

"Fokusiran sam na posljednje dvije utakmice. Svi znaju situaciju i da sam slobodan igrač ovog ljeta, pa mislim da ne bi trebalo u ovom trenutku da budem usredsređen na to, niti bi trebalo pričati o tome, niti bi trebalo postavljati pitanja o tome. Vi ste ljudi novinari, pišete sve dobro i loše u posljednje dvije sezone i nastavite da pišete bilo šta, a na kraju sezone ćemo vidjeti", kazao je on u miks-zoni Beogradske arene.

Amerikanac sa bugarskim pasošem ponovo je imao ogromnu ulogu u evroligaškom meču crveno-bijelih. U pobjedi protiv Pariza ubacio je 16 poena uz čak 14 asistencija i uz ogromnu minutažu, čak 35 minuta. Poslije utakmice slavio je sa navijačima Zvezde, koji su pružili ekipi podršku pred preostala gostovanja ASVEL-u u petak i Real Madridu 16. aprila.

"Bio je dobar osjećaj. Mislim da smo se prvi put u dvije godine popeli da slavimo sa navijačima u posljednjoj utakmici ligaške faze sezone. Dobar je osjećaj biti sa njima, svi su uživali", rekao je Mekintajer u miks-zoni.

"Ostavite me na miru"

Koja mu je omiljena pjesma? "Zavisi od raspoloženja. U ovom trenutku - Ostavi me na miru (Leave me alone)".

Kada su novinari precizirali da misle na navijačke pjesme Zvezde, zapjevao je "na-na-na-na Zvezda šampion".

Drugi dio te pjesme je o Olimpijakosu, sa kojim ga često dovode u vezu u posljednje vrijeme.

"Stvarno? Nemam komentar na to", rekao je on.

"Znače mi ovacije Arene"

Šta je napravilo razliku u drugom poluvremenu? "Odbrana", kratko je rekao Kodi Miler-Mekintajer. "Igrali smo nevjerovatnu odbranu 40 minuta i ostali smo fokusirani", dodao je on.

Kako je doživio ovacije Arene?

"Dobro je. Definitivno to cijenim i mnogo mi znači. Uvijek je dobar osjećaj kada ti neko pruža podršku", rekao je tiho Mekintajer.

Igrao je skoro čitavo drugo poluvrijeme, koliko je umoran?

"Više sam gladan nego što sam umoran. Vi me momci uvijek zaustavite na putu ka restoranu poslije utakmice. Još nisam odlučio šta ću da jedem, ali čekaju me, pa moram da idem", nasmijao se on.

Govorio je i o značaju pobjede protiv Pariza dva kola prije kraja.

"Svaka pobjeda je korak u pravom smjeru. Igrali smo sjajno cijele sezone, ostvarili smo 20 pobjeda, ispisali istoriju Zvezde i borićemo se da ispišemo još istorije. Večeras ćemo uživati, sutra ujutru ćemo se probuditi i biće gotovo sa ovom utakmicom".

Bonus video: Kodi Miler-Mekintajer posle meča Zvezda - Baskonija

