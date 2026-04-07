Crvena zvezda - Pariz uživo: Počelo je!

Crvena zvezda dočekuje francuskog rivala u još jednom susretu "biti ili ne biti".
Crvena zvezda odavno nema pravo na grešku, ali je griješila i gubila i zato je ispala iz konkurencije za plasman u Top 6 ili za plej-of. Sada je pred njom meč protiv Pariza od 20 časova i u njemu mora da pobijedi da bi ostala u trci za plej-in.
Furiozni start crveno-bijelih, 13:5
Mnogo bolji pristup i početak Zvezde nego u derbiju i u prethodnim mečevima. Čima Moneke, Džordan Nvora i Kodi Miler-Mekintajer doveli su srpski tim do prednosti 13:5 na isteku trećeg minuta.
Za početak, trojka Milera-Mekintajera
Crveno-bijeli poveli su 3:0 u prvom minutu.
Počelo je, Zvezda večeras ne smije da pogriješi!
Crvena zvezda - Pariz, počelo je!
Sastav ParizaIzvor: MN PRESS
Pariz: Hifi, Kavalije, Robinson, Roden, Stivens, Ajaji, Dokosi, Faje, Šarvin, Morgan, Mbaje, Outara
Zvezdinih 12 za Pariz
Mekintajer, Miljenović, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke
Zvezda bez trojice igrača
Trener Zvezde Saša Obradović za ovaj meč nije "skinuo" plejmejkera Jaga Dos Santosa, kao i krilo Dejana Davidovca i centra Donatasa Motiejunasa. Već standardno odsutna trojka iz sastava crveno-bijelih i sastav kao i protiv Partizana, sa Stefanom Miljenovićem u 12 na mjestu "pleja".
Šta čeka Zvezdu do kraja?
Zvezda više nema šanse za plej-of, a do kraja će se boriti za ulazak u plej-in u ovim mečevima
Zvezda - Pariz 20
ASVEL - Zvezda 10. april
Real - Zvezda 16. april
Ovako stoje stvari na tabeli
Dobro došli u tekstualni prenos
Zvezda od 20 časova dočekuje Pariz, pratite meč uz MONDO.