Crvena zvezda - Pariz uživo: Počelo je!

Crvena zvezda dočekuje francuskog rivala u još jednom susretu "biti ili ne biti".

Crvena zvezda odavno nema pravo na grešku, ali je griješila i gubila i zato je ispala iz konkurencije za plasman u Top 6 ili za plej-of. Sada je pred njom meč protiv Pariza od 20 časova i u njemu mora da pobijedi da bi ostala u trci za plej-in.