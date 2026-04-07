logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda - Pariz uživo: Počelo je!

Crvena zvezda dočekuje francuskog rivala u još jednom susretu "biti ili ne biti".

Crvena zvezda odavno nema pravo na grešku, ali je griješila i gubila i zato je ispala iz konkurencije za plasman u Top 6 ili za plej-of. Sada je pred njom meč protiv Pariza od 20 časova i u njemu mora da pobijedi da bi ostala u trci za plej-in.

Autor Nebojša Šatara
20:07

Furiozni start crveno-bijelih, 13:5

Mnogo bolji pristup i početak Zvezde nego u derbiju i u prethodnim mečevima. Čima Moneke, Džordan Nvora i Kodi Miler-Mekintajer doveli su srpski tim do prednosti 13:5 na isteku trećeg minuta.

20:04

Za početak, trojka Milera-Mekintajera

Crveno-bijeli poveli su 3:0 u prvom minutu.

20:04

Počelo je, Zvezda večeras ne smije da pogriješi!

Crvena zvezda - Pariz, počelo je!

19:47

Sastav Pariza

Izvor: MN PRESS

  Pariz: Hifi, Kavalije, Robinson, Roden, Stivens, Ajaji, Dokosi, Faje, Šarvin, Morgan, Mbaje, Outara

19:47

Zvezdinih 12 za Pariz

Mekintajer, Miljenović, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke

19:47

Zvezda bez trojice igrača

Trener Zvezde Saša Obradović za ovaj meč nije "skinuo" plejmejkera Jaga Dos Santosa, kao i krilo Dejana Davidovca i centra Donatasa Motiejunasa. Već standardno odsutna trojka iz sastava crveno-bijelih i sastav kao i protiv Partizana, sa Stefanom Miljenovićem u 12 na mjestu "pleja".

19:38

Šta čeka Zvezdu do kraja?

Zvezda više nema šanse za plej-of, a do kraja će se boriti za ulazak u plej-in u ovim mečevima

Zvezda - Pariz 20
ASVEL - Zvezda 10. april
Real - Zvezda 16. april

19:38

Ovako stoje stvari na tabeli



Standings provided by Sofascore

19:38

Dobro došli u tekstualni prenos

Zvezda od 20 časova dočekuje Pariz, pratite meč uz MONDO.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije