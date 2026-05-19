Najljepši parfemi za ljeto, za more i sunce: Mist i mirisno ulje koje morate imati

Parfemi u trendu za ljeto učiniće da se osjećate lakši od vazduha!
Za mnoge ljubitelje parfema, ljeto je najnezahvalnija sezona – voćni mirisi često djeluju jednolično, a note brzo postanu zamorne.
Ali za 2026. godinu su lansirani parfemi koji donose osvježenje: solarni mirisi su sofisticiraniji, mirisi kože topliji i intimniji, a tropsko voće sazrelo je do savršenstva. Uz rast popularnosti mistova, čvrstih parfema i ulja, nikada nije bilo bolje vrijeme da se kreira lični mirisni potpis.
Glavni trendovi za parfeme za ljeto 2026.
- Coastal cool – morski tonovi vraćaju se u modernom obliku, sa slanim solarnim i cvetnim notama koje stvaraju osjećaj atmosferske svežine.
- Mist maxxing – slojevi mista i sprejeva omogućavaju personalizaciju mirisa.
- Extra juicy fruits – tropsko voće u najsočnijem obliku.
- Skin to Skin Scents – mirisi koji se stapaju sa kožom, topli i intimni.
- Efferve scents – šumeći, živahni akordi.
- Next gen solids – inovativni čvrsti parfemi i balzami.
Morski parfemi su rezultat talasa slanih solarnih i cvjetnih mirisa sa "vodenim", svježim tragovima.
Primjeri:
Sublimity – ylang ylang, kokosov nektar i morska so.
Glossier You Soie – večernji jasmin, pirinčano mlijeko i voda od tiare cvijeta.
Orebella Jasmine Blues – jasmin, ružine latice i plavi lotos.
DedCool Mineral Milk – lavanda, morski vazduh i morska so.
Summer Fridays Sunlit Vanilla – karamel, crème brûlée i tonka.
Discotheque Sweat, Tears, Paradise – apsint, samphire (morske biljke), ljiljan i ambroksan.