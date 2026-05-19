Najljepši parfemi za ljeto, za more i sunce: Mist i mirisno ulje koje morate imati

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Parfemi u trendu za ljeto učiniće da se osjećate lakši od vazduha!

Najljepši parfemi za ljeto, za more i sunce Izvor: Shutterstock

Za mnoge ljubitelje parfema, ljeto je najnezahvalnija sezona – voćni mirisi često djeluju jednolično, a note brzo postanu zamorne.

Ali za 2026. godinu su lansirani parfemi koji donose osvježenje: solarni mirisi su sofisticiraniji, mirisi kože topliji i intimniji, a tropsko voće sazrelo je do savršenstva. Uz rast popularnosti mistova, čvrstih parfema i ulja, nikada nije bilo bolje vrijeme da se kreira lični mirisni potpis.

Glavni trendovi za parfeme za ljeto 2026.

  • Coastal cool – morski tonovi vraćaju se u modernom obliku, sa slanim solarnim i cvetnim notama koje stvaraju osjećaj atmosferske svežine.
  • Mist maxxing – slojevi mista i sprejeva omogućavaju personalizaciju mirisa.
  • Extra juicy fruits – tropsko voće u najsočnijem obliku.
  • Skin to Skin Scents – mirisi koji se stapaju sa kožom, topli i intimni.
  • Efferve scents – šumeći, živahni akordi.
  • Next gen solids – inovativni čvrsti parfemi i balzami.

Morski parfemi su rezultat talasa slanih solarnih i cvjetnih mirisa sa "vodenim", svježim tragovima.

Primjeri:

Sublimity – ylang ylang, kokosov nektar i morska so.

Glossier You Soie – večernji jasmin, pirinčano mlijeko i voda od tiare cvijeta.

Orebella Jasmine Blues – jasmin, ružine latice i plavi lotos.

DedCool Mineral Milk – lavanda, morski vazduh i morska so.

Summer Fridays Sunlit Vanilla – karamel, crème brûlée i tonka.

Discotheque Sweat, Tears, Paradise – apsint, samphire (morske biljke), ljiljan i ambroksan.

