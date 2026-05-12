Parfemi koje koriste bogate žene sa mnogo stila: Jedan košta skoro 1.000 dolara, postoji lista čekanja

Prebogate žene ne vole opštepoznate parfeme i masovne brendove. Za "staro bogatstvo" miris mora da bude poseban!

Izraz „old money“ nema savršen prevod u srpskom jeziku, jer označava specifičnu kulturnu i društvenu pojavu.

Odnosi se na porodice ili pojedince koji uživaju u starom, naslijeđenom bogatstvu i čiji stil života odražava tradiciju, diskretnu eleganciju i nenametljiv luksuz.

U parfimerskim krugovima, poznato je da se oni opredjeljuju za specifične parfeme.

Diskretni luksuz nikada ne izlazi iz mode. Estetika „naslijeđenog bogatstva“ ili „old money“ – ona tiha elegancija koja se ne nameće, danas je jednako poželjna kao i nekada.

Od minimalističkih manikira i prirodne plave kose koja izgleda prelijepo, a opet nenametljivo, pa sve do parfema koji odišu profinjenošću, ovaj trend oblikuju poznate ličnosti i društvene mreže.

Još od Gvinet Paltro i njenog nenametljivog, a preskupog stila, preko opsesije garderobom iz serije Succession, pa sve do vječite inspiracije u liku Kerolin Beset-Kenedi, jasno je da ne prestaje čežnja za suptilnim luksuzom.

Old money parfemi su diskretni, profinjeni i nenametljivi. Oni su poput savršeno skrojene bijele košulje: ne privlače pažnju napadnim efektom, već gracioznošću i mekoćom. „Novac govori, ali bogatstvo šapuće – isto važi i za parfeme“, objašnjava stručnjak za mirise Tomas Dankli.

parfem od vanile

Ovi mirisi nemaju preveliku "auru", osjećaju ih samo oni kojima je dozvoljeno da vam se približe. Izbjegavaju se opštepoznati parfemi i masovni brendovi; prednost se daje skrivenim draguljima, manje poznatim linijama i kompozicijama koje odišu diskretnim luksuzom.

Izbor najljepših parfema u kategorijama old moneymirisa pogledajte u galeriji slika, a među njima čak i jedan koji košta blizu 1.000 dolara i za koji postoji lista čekanja.