Parfemi koje koriste bogate žene sa mnogo stila: Jedan košta skoro 1.000 dolara, postoji lista čekanja

Prebogate žene ne vole opštepoznate parfeme i masovne brendove. Za "staro bogatstvo" miris mora da bude poseban!
- Izraz „old money“ nema savršen prevod u srpskom jeziku, jer označava specifičnu kulturnu i društvenu pojavu.
- Odnosi se na porodice ili pojedince koji uživaju u starom, naslijeđenom bogatstvu i čiji stil života odražava tradiciju, diskretnu eleganciju i nenametljiv luksuz.
- U parfimerskim krugovima, poznato je da se oni opredjeljuju za specifične parfeme.
Diskretni luksuz nikada ne izlazi iz mode. Estetika „naslijeđenog bogatstva“ ili „old money“ – ona tiha elegancija koja se ne nameće, danas je jednako poželjna kao i nekada.
Od minimalističkih manikira i prirodne plave kose koja izgleda prelijepo, a opet nenametljivo, pa sve do parfema koji odišu profinjenošću, ovaj trend oblikuju poznate ličnosti i društvene mreže.
Još od Gvinet Paltro i njenog nenametljivog, a preskupog stila, preko opsesije garderobom iz serije Succession, pa sve do vječite inspiracije u liku Kerolin Beset-Kenedi, jasno je da ne prestaje čežnja za suptilnim luksuzom.
Old money parfemi su diskretni, profinjeni i nenametljivi. Oni su poput savršeno skrojene bijele košulje: ne privlače pažnju napadnim efektom, već gracioznošću i mekoćom. „Novac govori, ali bogatstvo šapuće – isto važi i za parfeme“, objašnjava stručnjak za mirise Tomas Dankli.
Ovi mirisi nemaju preveliku "auru", osjećaju ih samo oni kojima je dozvoljeno da vam se približe. Izbjegavaju se opštepoznati parfemi i masovni brendovi; prednost se daje skrivenim draguljima, manje poznatim linijama i kompozicijama koje odišu diskretnim luksuzom.
Izbor najljepših parfema u kategorijama old moneymirisa pogledajte u galeriji slika, a među njima čak i jedan koji košta blizu 1.000 dolara i za koji postoji lista čekanja.
Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan.
Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom.
Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom.
Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa.
Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine.
Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza.
Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem
Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan.