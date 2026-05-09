Najljepši citrusni parfemi koji bude energiju: Osnova nije ni limun ni pomorandža, već "zabranjeno voće" Mediterana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Grejpfrut parfemi su dokaz da citrusne note mogu biti jednako sofisticirane kao cvjetne ili drvenaste. Oni donose energiju, osvježenje i vedrinu, pretvarajući se u mirisni potpis koji ostaje nezaboravan.

najljepši citrusni parfemi Izvor: Shutterstock
  • U parfimeriji grejpfrut nije toliko gorak kao kad ga jedemo. Kada se pomiješa sa narandžom, limunom ili mandarinom, postaje sočan i sofisticiran.
  • U kombinaciji sa cvjetnim i biljnim notama, grejpfrut stvara mirise koji su istovremeno vedri i elegantni.

Dok mnogi biraju nežne cvjetne note poput jasmina, ruže ili irisa, duboke drvenaste tonove poput kedra i vetivera ili slatke gurmanske mirise karamele i vanile, postoji posebna grupa ljubitelja parfema koja traži vibrantnu, osvježavajuću energiju citrusa.

Pored limuna i pomorandže, grejpfrut je u parfemima veoma popularan i nije toliko gorak kao kad ga jedete. Poznat i pod nadimkom "zabranjeno voće" zbog toga što je bio rijedak u Evropi, grejpfrut se miješa sa drugim citrusima i daje svježu i sofisticiranu kombinaciju za parfeme.

U dejstvu sa cvjetnim i biljnim notama stvara miris koji podiže raspoloženje i dugo ostaje na koži. Zato nije ni čudo što su "grejpfrut parfemi" sve omiljeniji.

Chanel Chance Eau Tendre Eau de Toilette Spray

Lagan, nježan miris sa notama grejpfruta, dunje, jasmina i bijelih mošusa. Recenzenti ga opisuju kao miris koji donosi komplimente i traje dugo, iako zahtijeva osvježavanje tokom dana.

Parfums de Marly Perseus Eau de Parfum

Luksuzan, dugotrajan miris u kojem grejpfrut otvara kompoziciju, a zatim se razvija u slojeve crne ribizle, tonke i drvenih nota. Opisuju ga kao parfem koji vas vraća na obalu Amalfi, uz koktele i miris mora, idealan za borbu protiv hladnih dana.

Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi Eau de Toilette

Spoj grejpfruta sa smokvom i mediteranskim biljem, osvježavajući i lagan, kao šetnja kroz sunčani vrt.

Henry Rose Windows Down Eau de Parfum

Uniseks miris koji spaja citrusne note sa nerolijem, bergamotom i Earl Grey čajem, a zatim se spušta u mošusnu bazu. Idealno za ljetne dane i vožnju sa spuštenim krovom, osvježavajući i romantičan.

Tocca Cleopatra Eau de Parfum

Sofisticiran i zavodljiv spoj gorkog grejpfruta, jasmina, breskve i vanile. Inspirisan legendarnom kraljicom, ovaj parfem donosi bogat i dugotrajan miris koji odiše elegancijom.

Creed Spring Flower

Lagan i ženstven parfem u kojem se citrusne note stapaju sa kajsijom, breskvom i buketom bijelog cvijeća. Osvježavajući i romantičan, idealan za svakodnevno nošenje.

Penhaligon’s Halfeti Eau de Parfum

Snažan i odvažan miris u kojem grejpfrut samo otvara kompoziciju, a zatim ustupa mjesto začinima, ruži, jasminu, koži i oudu. Namenjen onima koji vole intenzivne parfeme i komplimente.

